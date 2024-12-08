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理財百科／退休夫婦需存35萬才能負擔醫療照護 為何如此高？

編譯俞仲慈
65歲以上退休夫婦雖有紅藍卡，必須擁有至少35萬元存款，才足以負擔退休後的醫療照護費用。(美聯社)
65歲以上退休夫婦雖有紅藍卡，必須擁有至少35萬元存款，才足以負擔退休後的醫療照護費用。(美聯社)

國人醫療支出年年增加已經是不爭的事實，而且最新研究發現，65歲以上退休夫婦必須擁有至少35萬元存款，才足以負擔退休後的醫療照護費用。

根據財經網站Money Wise報導，華府非營利研究機構「雇員福利研究所」(Employee Benefit Research Institute，EBRI)調查發現，2023年年逾65歲的退休族夫婦即使加保「補充保險」(Medigap)填補「醫療保險」(Medicare，俗稱紅藍卡)的不足，仍需有35萬1000元存款，才足以負擔醫療照護九成費用。

而且若有高價處方藥物治療需求，預估得有41萬3000元存款才足以負擔，顯示退休夫婦的醫療照護支出，面臨龐大財務壓力。

由聯邦政府提供的Medicare是65歲以上老人主要醫療保險，但承保範圍各有不同：

A部分(醫院保險)：涵蓋部分住院治療、安寧療護、長照護理、居家護理，多數國人無需支付保費，每次住院免賠額為1632元，若住院超過規定天數，仍需自付部分醫療費用。

B部分(醫療保險)：涵蓋門診費用，需要支付保費，多數退休族2024年除了每月繳納保費174.70元(高收入者繳納保費更高)，還需要負擔多數醫療服務20%共同保費，每年自付額 (deductible)為240元。2025年每月將增加10.30元，也就是從目前的174.70元調高到185元。自付額將從2024年的240元，在2025年調高至257元。

聯邦醫療服務中心表示，紅藍卡B部分使用者當中，約有8%要繳收入相關每月調整金額。

D部分：涵蓋處方藥物，若投保D計畫，保費與共同保費可能有所不同。

另外年逾65歲退休族還可以加保Medicare優勢計畫(亦稱「C部分」或「MA計畫」)，這種私人健保計畫可取代Medicare(A部分和B部分、有時是D部分)，承保範圍涵蓋眼科與牙科。

不過根據EBRI調查，Medicare優勢計畫投保人存款額通常較低，獲得的保障有限，因此專家建議退休族，無論保費多寡或承保範圍大小，應該盡早規畫個人財務能力足以負擔的醫療保險。

如果退休族具備申請健康儲蓄帳戶(HSA)資格，不妨盡量將資金存入該帳戶，讓醫療費用獲得稅收減免；或者存入特定類型退休帳戶，不但獲利時免稅，提領用來支付健保相關費用時也有免稅優惠。

更重要的是Medicare設有投保期限，也就是被保險人年滿65歲前三個月至年滿65歲後三個月的六個月內，萬一延誤投保，日後每月支付的保費將包括一筆終身罰款。

醫療保險 保費 退休

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