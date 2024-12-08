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旅遊補給站／最適合步行探索城市 首推紐奧良

編譯周靜芝

雖然多數的美國城市被認為不適合步行，但旅遊保險網站AllClear最近的一項研究卻將南方一個熱門旅遊地點評選為全美最適合步行的城市。AllClear調查了全球240多座城市的地形資訊，將平均海拔與範圍列入考量，為每座城市打分數；結果紐奧良被選為全美最適合步行的城市，亦高居全球適合步行城市第四名。

美食盛名 享譽全美

旅遊與休閒(Travel+Leisure)雜誌報導，紐奧良的法國區與中央商業區間相距兩英里的街區，最初是由法國軍事工程師拉圖爾(Le Blond de la Tour)於1721年所設計，附近雲集500多家餐廳與近100個景點；聖路易大教堂(St. Louis Cathedral)、傑克遜廣場(Jackson Square)與波本街(Bourbon Street)都是著名地標。

紐奧良的美食同樣名聞全美，是許多遊客造訪紐奧良的理由之一。無論是在Café du Monde享用令人垂涎的貝涅餅(beignets)，或是在歷史悠久的非裔美國人Tremé區的Dooky Chase’s餐廳品嚐特色菜餚，或在地美食從小龍蝦燴飯、麵包布丁到 po’ boys三明治，選擇多不勝數。

有軌電車 不容錯過

徒步探索紐奧良固然有趣，但也別錯過市內著名有軌電車，紐奧良區域運輸局規畫了五條市區路線。旅遊與休閒雜誌建議，若預算足夠，可選擇方便前往搭乘電車與法國區的麗思卡爾頓酒店 (Ritz-Carlton) 或四季酒店 (Four Seasons)；此外，若想體驗波旁街(Bourbon Street)的歷史風情，也可入住皇家索尼斯塔(Royal Sonesta)。

紐奧良並非AllClear認可唯一適合步行的美國城市，在全球前20名的名單中，邁阿密(Miami)、沙加緬度(Sacramento)與坦帕(Tampa)這三座城市亦榜上有名。有興趣了解完整名單者可上網站allcleartravel.co.uk查看。

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