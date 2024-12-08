新聞眼／巴黎聖母院浴火重生 紐約木匠擔重建任務

下圖：巴黎聖母院將於12月8日重新開放。圖為教堂內整修過的祭壇。(歐新社) 上圖：聖母院在2019年大火後，坍塌的木架構掉落在聖壇前。(美聯社)

擁有850年歷史的巴黎聖母院 (Notre Dame Cathedral)2019年4月因火災受到嚴重損壞，已大致完成重建，預訂12月8日重新啟用，來自紐約州 49歲杜波依斯(Jackson DuBois)功不可沒，他去年在法國花了三個月時間，參與重建。

參與修復的杜波依斯感到與有榮焉，他說，「這是我做過的最令人驚奇的事情。」

•美國團隊複製巨型桁架

杜波依斯專門研究木結構，那是20世紀之前流行的傳統建築技術，使用重型木材蓋建築物，2021年夏天，杜波依斯加入由華盛頓特區40名美國木匠組成的團隊，參與「手舍桁架計畫」(Handshouse Truss) ，根據原始圖紙，手工製作與巴黎聖母院巨型桁架一模一樣的複製品，藉此提高人們對大教堂困境的認識，表達願與法國同行。

這一番努力引起巴黎聖母院首席建築師維倫紐夫(Phillippe Villeneuve)的注意，他邀請一些美國人為大教堂工作。

杜波依斯是最佳人選。他不僅精通歷史木工技術，還擁有法國血統；他的血統可回溯到17世紀逃離法國到紐約州定居的胡格諾派教徒，他的姓氏在法文的意思是「木頭做的」。

杜波依斯是為聖母聖母院工作的少數美國人；另一人是波士頓 建築商伯瑞(Michael Burrey) ，兩人都參與手舍桁架計畫，並屬同一團隊成員，該團隊距離巴黎約200哩。

杜波依斯的任務是重建巴黎聖母院尖頂底座，並在窗戶周圍所有哥德式窗飾上添加輪廓，包括三葉形、四葉形和欄桿。

杜波依斯說，這項工作非常具有挑戰性，多數時候他們就像最初一樣使用傳統方法，偶爾用電動工具。