移民專頁／EB-1B的I-140獲准後 何時才能交I-485？

讀者問：

我拿到H-1B簽證 ，要去美國從事博士後研究工作，導師也支持辦EB-1B。雖然博士後職位不是永久性的，但我已經轉換為一個沒有固定期限的職稱。假如我今年下半年(大機率是明年了)獲得優先日期，一般要排多久才能獲得綠卡 ？

答：

當提交EB-1B申請時，你的優先日期是你的I-140申請提交的日期。根據目前的處理時間，EB-1B的I-140大約需要10至12個月來裁定。整個流程的總時間(包括I-140和I-485身分調整)，取決於你的出生國。例如，如果你出生在台灣或其他被認為屬於「世界其他地區」的國家，那麼你可以與I-140申請同時提交I-485。這樣的話，整個流程大約需要一至兩年來完成這兩個申請的裁決。但是，如果你出生在中國這個超額國家，你需要先提交I-140，然後等待你的優先日期排到，再遞交I-485。

目前EB-1B中國的職業移民遞交調整身分申請排程是2023年1月1日。我們無法確定簽證公告的變動速度，但由於優先日期已落後將近兩年，你可能需要等待兩至三年的時間才能提交I-485申請(假設你的I-140獲得批准)，並完成綠卡案件的裁定。

因此，如果你來自中國，你在提交I-140後可能需要等待兩至三年的時間。只要你的研究單位支持你的職稱，沒有固定期限的職位也可以成為申請I-140的基礎。