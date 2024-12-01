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理財百科／生活水平遠低於收入 錯了嗎？

編譯尤寶琪
你可以不必把錢花在小事上，反可以多去體驗生活，像是旅行、與家人朋友共度時光等。(圖/123RF)
你可以不必把錢花在小事上，反可以多去體驗生活，像是旅行、與家人朋友共度時光等。(圖/123RF)

我們經常聽到人說生活不應該入不敷出；你應該要有好的信用評分、不當月光族且應要有儲蓄。但如果其實你的生活水平遠低於你的收入時，又該怎麼辦呢？

儲蓄為最大開銷

當你花費多數是在投資或儲蓄時，那你的生活水平就是遠低於你的收入；這意味著，你本可用這筆錢來享受生活；存錢當然是個好主意，但根據經驗，你只需要存下每份薪水的20％就夠了。

這個預算法則認為，你該將收入的50%用於所需東西，包括租金、房貸、水電、飲食和保險等開銷，30%用於你想要的東西，像是度假或奢侈品等，20%則是拿來儲蓄或投資。

你收入消費比率可以與這法則建議的略有不同，但如果你將50%或更多的收入都存起來以供日後使用，那你其實是可以多花點錢來好好享受一下生活。

每年稅繳太多

對許多人來說，每年年底收到繳稅單時，都得面臨著一筆巨額費用；通常，這是因為你在報稅時，沒有足夠的抵消項目；一般來說，如果你是單身，沒有孩子、沒有房子或工作，你可抵銷的額度就會很少。

這意味著，除非每次付款你都會從工資中扣除更多錢給國稅局，否則到了年底你可能就得像政府支付數百，甚至數千元的稅金；這意味著，你該開始考慮要如何花錢，而不是把錢都存起來。但一般來說，除了個人退休帳戶IRA和其他一些項目之外，都無法拿來抵銷儲蓄。

不懂得犒賞自己

你有足夠的閒錢，去購買你心心念念許久的衣服、珠寶、汽車或手表等奢侈品，但卻選擇不買的原因又是什麼呢？

很可能是因為你擔心超支、沒錢或買到「快時尚」；可是與此同時，你的錢就只會堆積在銀行中。你的生活遠低於你的收入，該是善待自己的時候了。

花點錢沒關係

凡事都有例外，或許你正在為買房或結婚存錢，又或者你計畫要早點退休，也可能你正在建立必要的六個月緊急基金；但請記得，一定要審視自己，善待自己，享受你辛苦賺來的錢。

許多人在疫情結束後都對自己的財務狀況感到焦慮，而這也是個很充足的理由，但如果你現在不好好過上自己的生活，享受一下那些需要花點錢的小樂趣，那你以後很可能會因此而後悔。

你可以不必把錢花在小事上，反可以多去體驗生活，像是旅行、與家人共度時光、去場戲劇或芭蕾舞等，這類體驗往往比我們購買的「東西」更有價值，並可給你留下永恆的回憶。

儲蓄 投資 退休

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