我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

理財百科／躲銀行通報 多次存9999元恐觸法

記者張庭瑜

近年來，有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。

中國名導演英達移民美國後，被指控偷稅漏稅與洗錢。根據調查，英達在2011年4月至2012年3月間，將46.4萬元拆分成50次存入他和妻子的聯名帳戶，每次存款金額均低於1萬元，並在四家銀行開設了六個帳戶，試圖避開監控。

最終，英達與美國司法部達成和解協議，同意凍結其中的17.6萬元現金，補交國稅局11.3萬元的未付聯邦稅，以及支付罰金和利息，合計29萬元。根據美國法律，類似行為的指控可能面臨高達10年的監禁及巨額罰款。

會計師洪巍指出，持有大筆來源不明的現金，本身就容易引起監管機構的高度警戒，若民眾採取刻意避開銀行通報門檻的做法，將大額現金分成多筆低於1萬元的金額存入銀行，這種行為可能違反美國聯邦法的結構化交易以規避報告要求的禁止條款（Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited），這不僅可能導致稅務審查，還可能面臨洗錢罪的指控。

洪巍強調，只要現金來源合法且能夠清楚說明，銀行之間的金流往來屬於正常行為，無需擔心通報問題；但若民眾聽信偏方，試圖通過刻意操作來規避監管，可能會自陷法律危機。因此，專家建議，民眾不應輕易嘗試以規避法律為目的的行為，以免觸犯刑法，承擔不必要的法律風險。

司法部 國稅局 移民

上一則

每周一書／楊双子「臺灣漫遊錄」 用書寫尋找台灣認同

下一則

理財百科／生活水平遠低於收入 錯了嗎？

延伸閱讀

北美華人會計師協會講座 12月7日及8日分享省稅策略

北美華人會計師協會講座 12月7日及8日分享省稅策略
醫藥百科／32歲男精索靜脈曲張 精子品質差 結婚1年不孕

醫藥百科／32歲男精索靜脈曲張 精子品質差 結婚1年不孕
理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大
理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

熱門新聞

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

2024-11-24 01:18
不少人在退休儲蓄問題上存有不少誤解，比如拼命存錢，認為存愈多愈正確。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

2024-11-24 01:18
四季豆砂鍋是50年代的感恩節經典，通常由四季豆、奶油蘑菇湯底與切達乾酪燉煮，撒在上頭的炸洋蔥酥更是提昇整道菜的香氣。(圖／123RF)

封面故事／感恩節配菜 這5道最吃香

2024-11-24 15:26
馬蹄形的鐵路彎道。（圖／趙橋提供）

旅遊／阿里山森林鐵路之旅 穿越時光的軌道探奇

2024-11-24 01:01
加州有藍箱的Goodwill零售店，以磅計價的衣服成為民眾淘寶熱點。(KTLA電視台／Goodwill網頁)

美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡

2024-11-24 01:25
蔓越莓是感恩節和聖誕節，美國兩大節慶的重要食材。(美聯社)

封面故事／節慶餐桌上的主角「蔓越莓」 乾柴火雞肉救星

2024-11-24 01:28

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起