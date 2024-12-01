流行／新絲巾創意 當代藝術家聯手設計

精品品牌路易威登（Louis Vuitton）。路透

精品品牌路易威登(Louis Vuitton)日前邀請多位當代藝術家合作，推出新的絲巾系列，企圖為經典四瓣花圖案帶來新的視野。

這款限量版絲巾系列由德國 像素藝術團體 eBoy、法、日、西裔設計二人組Icinori、義大利 藝術家洛倫索·馬蒂(Lorenzo Mattotti)、法國漫畫家尼古拉·德魁西(Nicolas de Crécy)以及瑞士藝術家湯瑪斯·歐特(Thomas Ott)參與設計。

由eBoy三位藝術家所設計的「Maze of Precious」，將LV標誌置於迷宮中央，迷宮中充滿品牌字母 組合圖案，包括線條圓潤四瓣花及鮮豔的像素化植物與可愛的昆蟲。eBoy表示，他們稱這款絲巾為「混合物體」，既是服飾也是展示藝術的畫布；而迷宮結構是個完美的呈現方式，這些抽象的圖案，遠看具有強烈的視覺效果，近看又有神奇的魅力、引人探索。

對於Icinori的兩位創作者來說，他們的作品「Malles Monde」是為了表彰路易威登歷史悠久、工藝精湛的行李箱。Icinori解釋他們的靈感時稱，行李箱、提袋像是保護著每個人的內心世界，在旅程結束、走到路的盡頭時，開啟它們有如迎來光明的瞬間。

馬蒂設計的「Iris Spring」，是向威登家族舊居彩繪玻璃上的鳶尾花致敬。德魁西的「Parfums de Méditerranée 」則包含了群山、繽紛花朵以及字母圖案等創意元素，靈感來自位於普羅旺斯格拉斯(Grasse)的花園，那裡是LV香水的製造場所。歐特的黑白「Urban Flowers」設計則呈現超現實的想像力，將花朵轉化成人類精神的象徵。

路易威登的絲巾是在義大利科莫(Como)製造，與藝術家合作的計畫最早可追溯至1987年，當時的頂尖藝術家受邀參與「The Silk Road」計畫，在絲巾上揮灑他們的創意，這項傳統從此便延續至今。