稅務漫談／騙徒喬裝報稅代理人 詐騙退稅

2023年8月至2024年4月之間，騙徒從「專業人士」(註冊會計師、國稅局登記經紀人、律師等)「熱線」騙取退稅達4700萬元。(美聯社)

國稅局 的「婆婆」財政部總監查署「Treasury Inspector General For Tax Administration，TIGTA」又有新發現—「騙徒」(Fraudsters) 於2023年8月至2024年4月之間，從「專業人士」(註冊會計師、國稅局登記經紀人、律師等)「熱線」騙取退稅 4700萬元。

TIGTA於2021年8月疫情期間，國稅局恢復專業人士熱線 (Practitioner Priority Service Line，簡稱PPS) 後，便向國稅局發出警告，但國稅局無動於衷，迫使TIGTA對國稅局的「熱線」退稅進行評估，結果證實僅八個月之間，「熱線」處理了4828份稅表，申請退稅4億6200萬元，其中4254份欺詐退稅金被國稅局「識破」攔截，但574份 (12%) 退稅仍漏網。

掌握客戶信息

眾所周知，「熱線」電話接通後，國稅局必然要核實專業人士的個人訊息，包括社安號、出生日期、家庭住址等，核實無誤後方可進入申訴及退稅程序 。騙子能得逞，表示騙子不但掌握了客戶 (Taxpayer) 的全部信息，同時掌握了報稅代理人 (CPA或EA) 的個人信息。

例如，皮特劉夫妻有三個孩子，屬於低收入「白卡」家庭，2023年申請退稅9600元，但他沒有提供1095-A (Health Insurance Marketplace Statement)，俗稱「白卡」保險單 (一般由健保經紀提供)，他的會計師也沒有向他索取，便申報了電子退稅。國稅局一般在收到退稅表的兩個星期內會向Taxpayer發出信函，要求「補件」(1095-A)，騙子從國稅局網站上第一時間獲取皮特劉退稅被「擱置」的訊息，判定是缺少1095-A，於是騙子從健康保險公司的網站上，下載了皮特劉家庭的1095-A，接著冒充皮特劉的報稅代理人 (CPA或EA) 撥通「熱線」電話，國稅局經紀一般會提供傳真號碼，在驗證了CPA或EA個人資訊後，會請報稅代理人傳真「授權書」(Power of Attorney) 給國稅局經紀。

國稅局要求「補件」(1095-A)，成為騙子下手的機會。(美聯社)

仿簽名的2848表

騙子這時會將仿冒CPA或EA簽名的2848表 (Power of Attorney) 連同皮特劉家庭的1095-A傳真給國稅局，國稅局經紀核實無誤，批准電子退稅 (Direct Deposit)。

關鍵的一步現在決定「行騙能否得逞」— 騙子會告訴國稅局經紀由於某種特殊原因 (如銀行帳號被駭)，現在必須改變銀行帳號以收到退稅，隨即提供騙子自己的銀行帳號以收到退稅。國稅局經紀「不疑有它」，核准並發出「擱置」狀態的退稅，騙子的伎倆實現。

如果國稅局的經紀「質疑有它」，則要進一步核實新的帳戶資訊 (或乾脆直接退稅支票到 Taxpayer家住址)，騙子的伎倆則「功虧一簣」。

不能不承認，能夠冒充CPA或EA行騙國稅局退稅的騙術可謂「老到」。

第一，騙子要掌握Taxpayer 2023年報稅的全部資訊；

第二，騙子要掌握Taxpayer報稅代理人CPA或EA的個人資料，包括社安號、生日及模仿簽名；

第三，騙子掌握了大量的政府部門「屏蔽」的個人訊息，例如例中紐約市衛生局及健康保險公司掌握的1095-A。

TIGTA早已示警

俗語說「道高一尺，魔高一丈」，三年疫情造就了一批神通廣大的騙子，TIGTA早在2021年8月便向國稅務局發出「備忘錄」，讓國稅局警惕這些「神騙」，但國稅局置若罔聞，讓這些「神騙」屢屢得手，及至2024年10月，TIGTA向國稅局發出「最後通牒」，勒令國稅局限期改正，採取嚴厲措施監控「熱線」退稅。

隨著川普 的強勢回歸及捲土重來，人們在設想國稅局的前途與安危；拜登內閣財政部獲批800億美元，分10年撥給國稅局，以補充國稅局的人力，更新老舊設備，但首期款尚未到位，已經被共和黨掌權的國會「腰斬」了200億，共和黨內要求取締國稅局的「熱門話題」將會重新「浮出水面」，川普也曾提出以「銷售稅」取代「所得稅」。但川普也同時在第一任上台開始了「減稅與就業法案」(Tax Cuts & Job Acts)，川普與共和黨自詡為近30年來最深遠全面的稅務改革方案，隨著明年1月20日川普及共和黨「全面執政」，一系列「讓美國再次偉大」的稅改方案出爐，川普能否像「鐵腕」橫掃非法移民一樣，用「重典」治理國稅局所轄的「亂世」，懲戒並剔除這些詐騙犯，我們拭目以待。(作者為註冊會計師)