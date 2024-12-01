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美國現象／臥底大麻農場 記者冒死揭黑吃黑內幕

記者邵敏
種植大麻是暴利，一個大麻棚年收入幾十萬美金。(受訪者提供)
種植大麻是暴利，一個大麻棚年收入幾十萬美金。(受訪者提供)

來自中國的記者李幺傻，冒著生命危險深入洛杉磯非法大麻農場一個多月，他親身見證這條血淚交織的罪惡利益鏈，包括販賣勞工、持槍搶劫、黑吃黑。

記者李幺傻深入洛杉磯非法大麻農場一個多月。(受訪者提供)
記者李幺傻深入洛杉磯非法大麻農場一個多月。(受訪者提供)

李幺傻，前「廣州日報」集團首席記者，十多年的記者生涯中，他先後臥底丐幫、賣血、酒托、盜竊、傳銷等非法團夥，並將自己的經歷寫成《暗訪十年》出版，曾在中國一度暢銷。移民洛杉磯後，李幺傻臥底當地非法大麻農場，揭露其中不為人知的祕密，寫成長篇小說《我在美國死裡逃生》。

一早進棚 日工作十幾小時

「種植大麻是暴利，一個大麻棚年收入幾十萬美金，每個老闆都有數個、數十個大棚，他們大多來自中國福建。」李幺傻敘述暗訪經歷，「非法大麻農場有條完整的利益鏈，有人種植、收購、建棚、送水，還有人販賣勞工，從中賺取利潤。」

大麻收穫時，「黑吃黑」的事情總會發生。(受訪者提供)
大麻收穫時，「黑吃黑」的事情總會發生。(受訪者提供)

臥底期間，這名華人記者曾輾轉過南加多個非法大麻農場。第一個月，他做「剪葉子的」工人，這是農場底層最繁重的活。「剪葉、搜果、剃頭、換盆……每天都在不停幹活。」和其他工人一樣，李幺傻一早鑽進大棚，到了晚上才出來，一天十幾個小時都在大麻棚裡度過。

第二個月，李幺傻住在農場做看守，每天要逐盆給大麻澆灌配製好的水。「這種水裡加了肥料，澆灌後，大麻生長得很快。但因為農場地處沙漠，環境惡劣，所以看守生活很艱苦。」沙漠裡沒有水，所有用水都依靠外界來送。

李幺傻說，一個大麻棚通常有二、三百株大麻，如果一株大麻產值1000美元，那麼一個大麻棚的收入就是美金二、三十萬。「這僅僅是一茬，事實上每個大麻棚，每年都會收穫三茬以上的大麻。」大麻農場裡很少修建房屋，因為拉運建築材料成本太高。每個大麻農場，都有一部房車，看守的食宿都在房車裡。

收穫時最危險 遇搶失金百萬

大麻收穫時，危險係數增加，「黑吃黑」的事情總會發生。有一天半夜，李幺傻走出看守的房車，突然被人用槍口頂住腦袋。他還沒明白發生什麼事情，就有一個人衝進來，控制住老闆。他們逼迫老闆交出大麻鐵門鑰匙，打開鐵門，「然後，轟隆隆開進一輛大卡車，車上下來幾個人，他們七手八腳把剪好晾曬在衣架上的大麻搶走。這天晚上，老闆至少損失了上百萬美金。」

李幺傻當時建議立即報警，但華人老闆搖頭表示，這種事情怎麼敢報警，只能吃啞巴虧。事發第二天，李幺傻尋找機會離開了大麻農場，他把自己一個多月的經歷寫成長篇小說《我在美國死裡逃生》，儘管中國多家出版社有興趣，但因為涉及美國題材，最終無法通過審核，至今尚未出版。

視頻來源：李幺傻提供／記者邵敏後製

每天要給每一盆大麻澆灌配製好的水。(受訪者提供)
每天要給每一盆大麻澆灌配製好的水。(受訪者提供)

大麻 洛杉磯 華人

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