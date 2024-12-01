封面故事／避免飲酒、戒菸… 改變生活方式 遠離乳癌

亞裔女性乳癌病例顯著增加，尤其是在年輕族群中，自2000年以來發病率增加了50%以上。亞裔女性須降低罹患乳癌的機會。(圖／123RF)

紐約西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）附屬醫院醫生Theresa邵表示，美國防癌協會（American Cancer Society）最近發布了「2024年乳腺癌統計數據」，這是該組織每兩年更新一次的美國乳癌發生率和趨勢。新報告顯示，美國亞裔 女性乳癌病例顯著增加，尤其是在年輕族群中，自2000年以來發病率增加了50%以上。這些發現由安吉拉‧賈昆托（Angela Giaquinto）等人在《CA：臨床醫生癌症 雜誌》上首先報導的。

她說，人們可以做其他事情來降低乳癌的風險。這些事情包括下面幾個方面。

1.達到並維持健康的體重；

2.每天至少吃2.5至3杯蔬菜和1.5至2杯水果；

3.避免飲酒；

4.戒菸；

5.從事體力活動；

6.改變飲食習慣；

7.減少酒精攝入。

★多種因素 致乳癌率上升

Theresa邵表示，美國亞裔女性的乳癌發生率上升的原因尚不清楚。這可能是多因素的，可能與亞裔移民到這裡後飲食習慣的變化、身體活動減少或生活壓力增加有關，但這很難衡量或研究。她表示，這種情況發生的原因「仍然是個謎」。

她說，她第一次看到這種趨勢，而她的研究興趣是乳癌。她透露，「我們更關注存活率以及華人 女性與白人女性相比的表現如何，但尚未專門研究亞洲女性乳癌發病率增加的原因。」

她表示，亞裔女性罹患乳癌的風險增加令人擔憂，尤其是年輕患者。

她說，在乳癌中，大約5%至10%的乳癌是遺傳性的。除了遺傳，其他的危險因子主要有以下幾個。

1.肥胖：對於停經後女性，身體質量指數（BMI）較高的患者停經後乳癌的風險較高，而停經前女性則沒有出現這種情況。

2.緻密的乳房組織：乳房在X光攝影中存在緻密乳房組織會以兩種方式影響乳癌風險：緻密組織會掩蓋潛在的癌症，降低X光乳房攝影檢測小病變的敏感度；密度增加也可以是乳癌的獨立風險因子。乳房密度在很大程度上是一種遺傳特徵，即亞洲人的乳房密度較高。

3.初經早：15歲或15歲以後初潮的人罹患HR+乳癌的可能性較小。

4.停經晚：患者較長時間不間斷地接觸雌激素。

5.未生育。

6.第一次足月妊娠年齡增加。

7.飲酒。

臨床上發現，早生孩子、母乳哺育可以減少乳癌的發生率。她說，人們還沒有明確的乳癌的發病原因，但普遍認為，在懷孕期間和懷孕後，腺體中發生的完全細胞分化可以保護乳房免於乳癌的發生。母乳哺育的保護作用的假設機制是它可能會延遲排卵週期的重新出現。

每天至少吃2.5至3杯蔬菜和1.5至2杯水果，可降低罹患乳癌的風險。(圖／123RF)

★做七件事 降低罹癌風險

Theresa邵表示，人們可以做其他事情來降低乳癌的風險。這些事情包括下面幾個方面。

1.達到並維持健康的體重。

2.每天至少吃2.5至3杯蔬菜和1.5至2杯水果。吃各種蔬菜和水果。吃「好」脂肪（不飽和多元脂肪和不飽和單元脂肪）。這些營養素存在於橄欖油和酪梨油、堅果和天然堅果醬、橄欖和酪梨等食物中。

3.避免飲酒。對於選擇飲酒的人，女性每天飲酒量應限制在一杯以下，男性每天飲酒量應限制在兩杯以下。

4.戒菸（或永遠不要開始抽菸）。

5.從事體力活動：2016年的流行病學研究評估估計，體力活動最多的女性罹患乳癌的風險低於體力活動最少的女性。另一項研究發現，體力活動量愈高，乳癌風險愈低。

6.改變飲食習慣：婦女健康倡議（WHI）是一項由美國國家心肺血液研究所 （NHLBI）資助的長期國家健康研究計畫。計畫對近4萬9000名以前沒有乳癌的停經後女性隨機分配到常規飲食組和低脂飲食組。飲食干預將來自脂肪的卡路里的攝取量減少到24%，並增加了水果、蔬菜和穀物的攝取量，導致體重適度減輕（3%）。經過近20年的累積隨訪，低脂飲食組因乳癌死亡的人數較少（0.037%比0.047%）。

7.減少酒精攝取：對53項研究的數據進行總結分析發現，每天每喝一杯酒精飲料，乳癌的相對風險就會增加約7%。每天喝兩至三杯酒精飲料的女性罹患乳癌的風險，比不喝酒的女性高20%。

亞裔女性乳癌發生率上升的原因尚不清楚，可能是多因素的，也有可能與飲食及生活壓力增加有關。(圖／123RF)

★華人患者 後天因素占90%

大紐約區最大的華人醫生集團「百康仁德」的腫瘤科醫生蔣威廉博士說，儘管亞裔女性的乳癌發生率較高的原因尚不清楚，但可以肯定大部分罹患乳癌的華人主要原因是後天因素，這類病人要占90%。例如，他們常食用甜食，長得較胖，喜歡喝酒，運動又少，都會引起乳癌的發生。

研究也發現，30歲以後懷孕生孩子的乳癌發生率，比30歲前的懷孕生子的發生率高。這說明，懷孕生子可以減少乳癌的發生率。若是母乳餵養，不僅利於嬰兒發育，而且也可以降低母親乳癌的發生率。他說：「避孕藥是雌激素，長期服用會導致乳癌的發生。」同時，中港台女性的乳癌的發生率也與美國華人女性同步。

預防乳癌的方法主要是篩檢，注意生活習慣，如少吃高糖食物，不喝酒不吸菸，多做運動。(圖／123RF)

★健康習慣 減少風險因素

紐約史隆凱特琳癌症紀念醫院（MSKCC）網站（www.mskcc.org）刊登文章說，研究表明，養成健康的習慣可以降低罹患癌症的風險。它們包括多吃水果和蔬菜；限制吃和喝的糖和脂肪量；不要吸菸或使用菸草製品；限制飲酒量；保持活躍並定期鍛鍊；保護自己免受陽光過度照射，不要使用日光浴床；定期接受醫療保健提供者的檢查。

風險因素是指任何增加患病機率的因素。有些風險因素永遠不會改變，如年齡或基因 （DNA）。一些風險因子會增加乳癌的風險，如個人和家族健康史、BRCA1或BRCA2等基因的遺傳變化（突變或變異）及32歲之前接受過胸部放射治療。

文章說，對於日光浴與乳房的關係，研究結果相互矛盾。有的研究表明，較多的日曬可能與降低乳癌的風險有關，特別是在青春期。但應注意避免過度日曬，特別是在接受癌症治療時，因為這會使皮膚對陽光傷害更加敏感。

蔣威廉說，研究發現，乳癌發生率增加可能與美國亞裔的生活習慣有關。許多亞裔移民到美國後，養成了西方人的生活習慣，如食用如高糖、高脂肪類食物，並抽菸喝酒。他指出，隨著生活水準的提高，中港台的飲食日益西化，那裡的女性的乳癌的發生率也逐漸升高。

他說，預防乳癌的方法主要是篩檢，注意生活習慣，如少吃高糖食物，不喝酒不吸菸，多做運動。如果想生孩子，應該盡早生，而且要哺乳。這樣，可以降低罹患乳癌的機會。