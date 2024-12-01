封面故事／預防乳癌 篩檢為最有效方法 「早發現、早治療」

定期運動和健康飲食並不能絕對保證婦女不會罹患乳癌，因此，年齡達標的女性要定期要做X光乳房攝影檢查。(圖／123RF)

喬治城大學（Georgetown University）醫學中心腫瘤 學系的教授王惠瑜（Judy）在接受記者訪問時說，大約70%以上的女性乳癌患者，並沒有遺傳基因和家族史的影響，大部分乳腺癌與荷爾蒙（也稱為激素）因素有關。她指出，由於乳癌無法明確預防，因此對有一般風險的婦女來說預防的最佳方法就是「早期發現、早期治療」。

亞裔婦女的乳房密度較高，有時不容易看出乳房腫瘤的變化，所以更應該定期做乳房攝影檢查。(圖／123RF)

她表示，乳癌篩檢的主要方法是X光乳房攝影檢查（X-ray mammography）。美國預防服務工作小組（Preventive Services Taskforce）建議，所有女性從40歲直至74歲，每隔一年要做乳腺癌篩檢，以降低死於這種疾病的風險。也有機構建議，每年要做一次乳腺癌的篩選檢查。因為腫瘤的發展因人而異，有的人的腫瘤發展得快，有的人發展得慢。「這就是為什麼要定期檢查，只有定期檢查才能及早發現乳房中是否有腫塊以及腫塊的變化。」

★及早發現 不一定需化療

王惠瑜表示，透過研究發現，女性的乳癌主要與人體內的荷爾蒙有關，雖然運動、健康飲食能夠幫助身體健康，但是定期運動和健康飲食，並不能絕對保證婦女不會罹患乳癌。因此，年齡達標的女性定期要做X光乳房攝影檢查。

有婦女害怕疼痛，不願意做這項檢查，希望做超音波檢查。目前研究指出，超音波檢查不易發現那些微小的鈣沉積物，因此主要還是建議要定期做乳房造影檢查，可以及早發現乳房中這些微小的鈣化現象。目前，保險公司對定期的乳房造影檢查是有給付的。如果發現乳房攝影檢查有異常，醫生會根據個人狀況再透過超音波或其他方式做更進一步的檢查。

她表示，亞裔婦女的乳房密度較高，有時不容易看出乳房腫瘤的變化，所以更應該定期做乳房攝影檢查。研究發現，定期的乳房造影檢查能夠「降低了25%的死亡率」。

乳癌共分為五期，從零期到四期，乳癌診斷的期別愈高，治療癌症 的方法就愈複雜。如果能及早發現，如發現時是零期的腫瘤，一般手術切除就可以了，不一定需要做放療或化療。如能早期發現，尚未擴散到乳房外的癌症的5年存活率可達99%。總之，癌症發現得愈晚，癌症轉移到周邊或其他器官，治療就愈複雜，需要手術、化療和放療。

研究發現，治療的方法愈複雜，就愈容易發生「癌症治療後帶來的後遺症」。例如，患者接受多種癌症治療後，未來可能發生心臟疾病的機率比較高。如果發現癌症時是已經轉移到周邊地區，這些患者的生理機能的退化機率，也比那些癌細胞 沒有轉移或沒有患癌症的人要來得高。

預防乳癌最有效方法是定期做乳房X光檢測。(圖／123RF)

★早做篩檢 阻斷癌症發展

大紐約地區最大的華人醫生集團「百康仁德」的外科醫生蔡亦聰博士指出，預防乳癌發生的有效方法是參加乳癌的篩檢，即做X光透視。美國防癌協會（American Cancer Society）建議所有具有平均風險的女性40歲至44歲就要參加篩檢，45歲至54歲每年檢查一次，55歲及以後每隔一年檢查一次。如果她們的母親、姊妹患有乳癌，那麼她們在家人發病後就應該參加篩檢。

他表示，判定癌症階段取決於三個因素：腫瘤的大小、含有腫瘤細胞的淋巴結的數量和位置以及癌症是否轉移到身體的其他部位。當確診乳癌時，醫生會判定乳癌的階段。乳癌的階段判定從零期開始，一直到四期為止。

零期（Stage 0）乳癌：是一種非介入性症狀，有時也稱為癌症前期。零期乳癌包括乳房導管原位癌（DCIS）。這些疾病不會危及生命，但是經過一段時間後，如果沒有及時治療，它們會具有侵入性。這兩種疾病都會增加患者未來罹患乳癌的風險。

第一期（Stage I）乳癌：通常會有一個小於等於兩公分的腫瘤，但這個腫瘤還沒有擴散到乳房以外的部位。「幾乎所有一期乳癌都是可以治癒的。」

二期和第三期（Stage II and III）乳癌：包含了中型和大型腫瘤以及陽性淋巴結腫瘤。隨著現代乳癌療法的發展，第二期和第三期乳癌常常是可以治癒的，但是許多二、三期乳癌的痊癒也離不開其他的輔助療法。

第四期（Stage IV）乳癌：指癌症已轉移到身體的其他器官，往往至肺部或肝部和骨骼。四期乳癌也被稱為轉移性癌症。

2018年，美國癌症聯合委員會（AJCC）頒布了一個判定癌症階段的新系統。新系統將腫瘤細胞的生物資訊也納入判定的因素裡，包括腫瘤分級（在顯微鏡下癌細胞的異常程度）、雌激素和黃體酮細胞受體的存在（促使癌細胞生長的激素）以及異常高的人類表皮生長因子受體2蛋白質（HER2）。對某些患者來說，例如那些患有荷爾蒙受體陽性乳癌但尚未擴按到淋巴結的患者，新的判定系統還囊括了基因活性的程序，這些程序顯示了一個腫瘤的侵略性程度，或該基因活性對特定療法的反應程度。

紐約西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）附屬醫院醫生Theresa邵說，發現乳癌的最佳方法是從40歲開始每年進行一次乳房篩檢。根據研究報告，51%的40歲或以上的亞裔女性在過去兩年內做過乳房X光檢查，而白人女性的比率為68%。對於乳房緻密的患者，在乳房X光檢查中增加乳房超音波檢查也可能有所幫助。

有人因摸到乳房中有硬塊而就醫，但許多腫塊是良性的，須看醫生做更多的檢查。(圖／123RF)

★不同類型 治療方式不同

蔡亦聰表示，乳癌治療的效果好壞，取決於癌症的種類和所處的時期。腫瘤惡性度愈高，所處的時期愈晚，死亡率就愈高，反之愈低。他表示，目前臨床上發現的乳癌主要是以下三種。

第一種是荷爾蒙受體陽性（雌激素和黃體素受體陽性）乳癌：這類癌症有許多荷爾蒙受體。大多數浸潤性乳癌是荷爾蒙受體陽性。所有侵襲性乳癌和原位乳管癌都要做荷爾蒙（雌激素和黃體酮）受體測試。他說，女性罹患此類乳癌的比例較高，占80%。手術後，這些乳癌可以使用荷爾蒙療法治療，例如他莫昔芬（Tamoxifen）和芳香酶抑制劑（aromatase inhibitors）。

第二種是三陰性乳癌：它被歸類為三陰性，因為它不具有通常在乳癌細胞上發現的三種蛋白質：雌激素、黃體素和HER2受體。三陰性乳癌占所有乳癌病例的10%，是一種侵襲性乳癌。這類乳癌在年齡小於40歲或有乳癌基因（BRCA1）基因突變的女性中更為常見。與其他種族相比，非裔美國人和非洲女性罹患三陰性乳癌的比率更高。

第三類是人類表皮生長因子受體2蛋白質乳癌，即HER2陽性乳癌：在所有乳癌中，HER2陽性的占25%，在60歲以下的女性中更為常見。HER2陽性乳癌通常比其他乳癌發展得更快，但對標靶HER2蛋白（標靶療法）的治療反應良好。

蔡亦聰指出，由於美國女性提早進行乳癌篩檢，過去30年內乳癌的死亡率下降了30%至40%。他表示，比較肥胖、從未有過生育、初經較早、雌激素水平較高，都可能導致乳癌的發生。因此，有上述情況的女性有時被認為罹患乳癌的風險很高，應該儘早參加乳癌篩檢，不要等到40歲才檢查。

★組織切片 唯一確定方法

紐約史隆凱特琳癌症紀念醫院（Memorial Sloan Kettering Cancer Center，簡稱MSKCC）是美國最好的癌症醫院之一。該醫院網站（www.mskcc.org）刊登文章說，乳癌篩檢可以幫助及早發現乳癌，這樣比較容易治療。「早期發現可以挽救你的生命。」有人看醫生是因為自己摸到乳房中有腫塊，但許多腫塊是良性的，醫生需要做更多檢查才能確定。

為了更清楚地了解乳房組織病變，患者要接受影像學檢查，如乳房X光檢查、超音波檢查或核磁共振成像（MRI）。若發現乳房影像學顯示異常，就要活檢，即切片，切除一小塊乳房組織或細胞樣本在顯微鏡下檢查。「活檢是確定該細胞是否是癌症的唯一方法。」

文章也說，當你得知自己罹患乳癌後，你應立即尋求第二意見，確保自己獲得準確的診斷和有關癌症的詳細資訊。而且尋求第二意見，應在手術或其他治療之前。第二意見可以幫助病人避免可能不需要的治療，而病人不必擔心會傷害醫生的感情。「醫生知道，第二意見很重要。」