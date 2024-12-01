封面故事／美國乳癌死亡率降44% 亞裔女性罹患率卻上升

由於傳統觀念的影響，許多人把乳腺癌與死亡畫上等號。這張插圖是一名女性側臉，繪圖象徵抗癌之路，須有人陪伴。(圖／123RF)

美國防癌協會（American Cancer Society）2024年10月1日發布「2024年乳癌統計數據」最新報告。報告顯示，自1989年以來，這35年來美國乳癌死亡率整體下降了44%，但有些族群的乳癌發生率持續上升，在2012年至2021年期間每年增加1%。增幅最大的包括50歲以下女性（每年 1.4%）及各年齡層的亞裔 女性、太平洋島民女性（AAPI），每年高達2. 30幾年來，美國乳癌死亡率整體下降了44%，但亞裔女性的乳癌發生率卻持續上升，包括50歲以下的女性。(圖／123RF) 5%至2.7%。

華人 醫生集團「百康仁德」的外科醫生蔡亦聰博士說，華人女性罹患乳癌的發生率呈上升趨勢，需要注意。「百康仁德」是大紐約地區最大的華醫集團。蔡亦聰說，他的診所裡的乳癌病人多是40至50歲的華人女性，都是透過X光乳房攝影篩檢發現的。同時，也有少數患者等到乳房出現明顯變化時才來診所，如乳房中摸到硬塊，出現紅腫，皮膚有了潰爛等，但為時已晚。

亞裔女性乳房的緻密組織比白人和非裔要高「20%至30%」。(圖／123RF)

★華裔女性 乳房密度較高

蔡亦聰目前擁有兩家診所，分別在紐約皇后區的法拉盛和曼哈頓的唐人街，華裔病人占99%。統計顯示，女性一生中罹患乳癌的機率是八分之一。同時，乳癌有年輕化的趨勢，最年輕的患者只有19歲。也有些患者由於其他的原因，不願意接受乳癌篩檢，等到觸及腫塊時才來，這時的癌症 已經到了晚期。

他說，「攜帶乳癌基因」容易罹患乳癌，但攜帶乳癌基因的華人比率不高。除了家族病史外，罹患乳癌可能與她們的飲食習慣有些關係。他說，也有男性罹患乳癌，但是人數很少。「我每年能夠發現到三到四個男性乳腺癌病人。」

乳房主要由兩種組織組成，一是緻密乳房組織，包括乳腺、導管、支持組織；二是非緻密乳房組織，即脂肪。在X光乳房攝影檢查中，脂肪組織呈現深色透明狀，而緻密乳房組織呈現純白色，因此難以透視。「乳房緻密的意思是其緻密組織多於脂肪組織。」亞裔女性乳房的緻密組織比白人和非裔要高「20%至30%」。

他說，美國和中國的研究都發現，美國華人移民和美國出生華人（ABC）的乳癌的發生率「差異不大」。華裔婦女的乳房緻密度高，即乳腺多而脂肪少，在X光上顯示「白白的」，微小的鈣化及小的腫瘤「可能會被忽略」。許多患者的X光檢查是正常的，後來突然被診斷出罹患癌症。「這主要是因為其乳房緻密度較高，在早期X光檢查中發現不了。」

統計顯示亞裔女性乳癌的發生率持續增加，可以有兩種解釋。第一種解釋是，亞裔女性的乳癌發生率的確持續增加，而且愈來愈年輕；第二種解釋是，亞裔年輕女性參加乳癌篩選的比率增加了，相應地出現了患病率持續增加的情況。

他指出，中港台的相關研究發現，25歲上下的乳癌患者一般都有遺傳因素，如她們的母親、姊妹也有此類疾病。「奶奶攜帶癌症基因也會遺傳給孫女。」其他的影響因素包括未孕、初經年齡較早、雌激素終生較高，也都是乳癌的病因。

百康仁德醫師集團的腫瘤科醫師蔣威廉博士說，年輕華裔女性罹患乳癌的發生率較高，主要與華人女性乳房緻密性高有關，早期發現不了。「在X光透視下，微小病灶根本看不出來。」如果她們的女性家人有乳癌的高風險和家族史，在X光上沒有顯現，他建議做一個核磁共振 （MRI），檢查是否患有乳腺癌。

亞裔女性的乳癌發生率持續增加，而且愈來愈年輕。(圖／123RF)

★文化原因 有些人怕檢查

蔣威廉說，他的診所病人多為華人女性。他表示，多數病人是40~50多歲的中年女性，是透過X光篩檢查出來的，也有的乳癌患者只有30多歲。他表示，有些華人婦女有病不看，因為她們「嫌麻煩」。也有的華人女性不願意讓醫生檢查乳房，有文化上的原因。

他舉例，一名來自中國的60多歲婦女，「她拒絕讓醫生檢查乳房，可能是文化水平不高。」經過多方說服，醫生終於可以檢查了。「我發現，病人的乳房已經潰爛，到了乳癌晚期。」

有的病人等到乳房潰爛後才來就醫。他說，這名病人是70歲的台灣移民，受過高等教育，從銀行崗位退休，但比較保守，而且不配合治療。「由於沒有及時治療，乳癌已經惡化，她最近剛過世。」他表示，晚期癌症不一定要手術切除，口服藥物也能控制得很好。

★遺傳基因 容易發生突變

他說，美國人對乳癌檢查不會拒絕，甚至在媒體上公開宣布。例如，媒體2018年1月多次報導好來塢明星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）罹患乳癌，並透露她已經摘除雙側的乳房和卵巢。媒體報導，裘莉是猶太人，攜帶的遺傳基因，容易發生突變而導致乳癌和卵巢癌。

科學研究人員已經發現乳癌1號基因（BRCA1）和乳癌2號基因（BRCA2），攜帶這種基因的女性罹患乳癌的機率會大大增加。其原理是，人體內的BRCA1和BRCA2基因發生突變後，會有損身體細胞DNA的修復能力，大大增加罹癌的風險。

裘莉向外界表示，她的母親與癌症病魔搏鬥了近十年後，於56歲時死於癌症。這說明她的乳癌有家族史。「醫生認為她罹患乳癌的風險機率是87%、罹患卵巢癌的機率是50%。」於是，她提前做了這兩個器官的摘除術。

乳癌治療後仍有復發的風險，但透過健康的生活模式，可以將減少罹患乳癌的機會。(圖／123RF)

★乳癌治療 存活率比較高

蔡亦聰指出，許多人罹患乳癌後，非常擔心。他指出，乳癌的治療是愈早愈好，早發現早治療。第一期乳癌的治癒率相當高，華人的治癒率可以達到與白人的治癒率相當。他表示，與其他類型的癌症相比，乳癌的治療效果要好得多，而且治療後的存活率也高得多。

他表示，手術仍是治療癌症的最常用的手段，其次還有藥物治療、放射治療、標靶治療等。如果發現患者罹患乳癌，他都要與腫瘤科醫師、放射科醫師一起討論，最後選擇出一個最優的治療方案。「我們推薦治療方案，病人進行選擇，共同決定治療方式。」

如果乳癌發現較早，就可以手術切除。若是癌症擴散到淋巴結，就要根據癌症進展決定治療手段。若是已經發現乳房內有腫塊，乳頭分泌液體，才去治療就比較晚了。有的女性等到發現時乳癌已經是晚期。「不過，即使乳癌到了晚期，也可以治療，減緩癌症的發展速度。」

蔡亦聰當了12年的一般外科醫師後，這五年專攻乳癌的治療。他說，他剛參加拉斯維加斯一個學術會議，會議的主題是探討乳癌的診斷及治療，包括推廣一些新技術。有了新技術，就能夠更好地服務華人病患。

蔣威廉也表示，乳癌的服藥與其他的癌症治療不同，主要是吃藥的時間較長，通常是五到十年。「長期服藥主要是預防癌症的復發。」如果是早期發現早期治療，存活率可以達到90%。」即使癌症轉移了，許多患者都能存活許多年。

★為常見病 可治療與控制

喬治城大學（Georgetown University）醫學中心的腫瘤學系的教授王惠瑜（Judy）指出，由於傳統觀念的影響，許多人把乳腺癌與死亡畫上等號。例如，有人罹患乳癌，非常害怕，不願意向別人提及。她說：「乳癌是可以治療的，不必害怕。」

她表示，根據美國防癌協會（American Cancer Society）的報告，女性在一生中大約有12.5%的機會被診斷出乳癌。雖然每個女性都有罹患乳癌的機會，但不一定會得到。現今乳腺癌可以算是常見疾病和慢性病。

隨著治療方法的不斷改進，乳癌患者的存活率大大提高，存活20多年以上的乳癌患者並不少。她說，乳癌治療後仍有復發的風險，但透過健康的生活模式，每日做運動、健康飲食、定期和醫生做檢查，可以減少罹患乳癌的機會。「總之，乳癌是可控的。」

王惠瑜說，如果罹患乳癌，就要配合醫生治療。現在，治療乳癌的方法很多，治療技術發展也很快。接受治療以後，許多患者的身體、心理和情緒都受到相當程度的傷害，需要恢復和重建。於是，為了提供癌症治療後的照顧，許多非藥物治療的研究出現了。

例如，運用針灸、太極拳、穴位按壓、瑜伽、認知行為療法和冥想靜坐的方法，來減輕罹癌或癌症治療後的病人的疲勞、疼痛、睡眠和情緒等問題。有的乳腺癌倖存者分享，她接受重建後，睡眠品質改善了，焦慮的情緒減輕了。上述重建加上健康的生活方式，幫助她提升了生活的功能和品質，甚至感覺「身體的健康比得乳腺癌之前更好了」。