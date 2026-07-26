紐時踢爆 川普對卡達贈空軍一號一見鍾情 「挪用核武軍費」改裝

這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成。（路透）

美國總統川普 去年2月參觀一架從杜哈飛抵美國佛羅里達州 的豪華波音 747-8客機後一見鍾情，收到卡達贈機後，要求趕在今年7月4日美國建國250周年前投入使用。紐約時報25日發表調查報導披露，這項正常需耗時至少18個月的改裝工程，被壓縮至僅8個月，川普親自參與內裝、塗裝及安全配備決策，倉促趕工導致多項關鍵防護功能遭刪減、成本暴增，政府甚至動用核武現代化計畫預算支應。

紐時報導，這架雙層客機原為卡達王室打造，設有豪華臥室、水晶吊燈及麂皮座椅。由於波音打造的2架新空軍一號進度落後數年，川普團隊要求空軍尋找臨時替代機，他登機參觀後當場認定這架客機。

川普去年5月受訪時曾稱，沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達大多擁有全新波音747，嫌棄美國專機相形失色，直言「我們可是美利堅合眾國，應該擁有最氣派的飛機」。

前空軍部長肯德爾（Frank Kendall）等官員表示，若要替卡達客機加裝與正式空軍一號相同的完整設備，預計將耗時數年、斥資逾10億美元；即使採取縮減方案，白宮原先也估計需要18至24個月。然而，川普堅持趕在今年7月4日前投入使用，最終改裝工程僅花8個月。部分官員因此一度認為，新機只會執飛美國國內航線，或前往設有美軍基地的安全盟國。

紐時檢視空軍紀錄及照片發現，新機未見舊空軍一號使用數十年的多項重要設備，包括在高風險環境下供總統迅速進出的下層側門與內建階梯、額外備援電力，以及可偵測、追蹤並以雷射干擾來襲飛彈的紅外線反制系統。目前尚不清楚新機是否裝有其他反飛彈技術

此外，改裝費用已達約4億美元，但額外支出不止於此。

由於747-8駕駛艙與舊機不同，空軍先向亞特拉斯航空（Atlas Air）租用同型貨機訓練飛行員，每月租金數十萬美元；之後又以4億美元向漢莎航空（Lufthansa）購入2架747-8，分別作為訓練機及零件機。

空軍部長明克（Troy E. Meink）另承認，政府動用「哨兵」（Sentinel）核武現代化計畫資金；去年夏天共有9.34億美元轉入一項未具名的機密計畫。民主黨籍參議員墨菲（Christopher S. Murphy）批評，政府把相關工程列為國安機密，藉此向國會隱瞞實際費用、規避監督。

川普也親自介入改裝決策，對機艙內裝提出意見、批准安全配備與通訊系統，也決定捨棄自甘迺迪時代沿用的淡藍與白色塗裝，改採紅、白、金及深藍色。

川普曾說「淡藍色不適合我們」，儘管空軍警告深色塗裝可能使機身升溫、干擾機腹敏感電子設備，川普仍推翻反對意見。7月1日視察新機時，川普在其競選招牌歌曲「YMCA」歌聲中拿出麥克筆，在機腹面板簽名。