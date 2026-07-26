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停火後死的不算 美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（中）22日出席德拉瓦州多佛空軍基地舉行的莊嚴移靈儀式，向陸軍中士史溫頓...
川普總統（中）22日出席德拉瓦州多佛空軍基地舉行的莊嚴移靈儀式，向陸軍中士史溫頓的移靈棺敬禮。此次有4名在美國與伊朗衝突中陣亡的官兵遺體被運回美國。(歐新社)

紐約時報報導，五角大廈官網將伊朗戰爭陣亡的美軍人數從18人下修至14人，理由是其中4名士兵是在美國總統川普和伊朗在4月達成停火後死亡，不列入計算。對此，軍人家屬痛批心寒，也再度引發美軍「蓋牌」的質疑，許多退伍軍人、軍人家屬及國會議員憤而要求檢討國防部的統計及通報方式。

有軍方官員匿名向紐時透露，由於近期在約旦與伊拉克陣亡的4名美軍，是在川普總統4月宣布停火後死亡，因此國防部下修統計數字。

川普22日才親自出席了4名陣亡陸軍士兵遺體返國的迎靈儀式，隔日談及伊朗戰爭傷亡時也表示，即使只死1人「也嫌太多，但現在是18人」。

五角大廈代理新聞秘書瓦德茲（Joel Valdez）23日將數字變動歸咎於官網「暫時異常」，並暗示問題很快就會修復。但截至美東26日凌晨，五角大廈官網仍統計為14名士兵陣亡。

海軍退伍軍人、非營利組織「R.J.S.行動」（Operation R.J.S.）創辦人斯塔莫斯（Tanya Stamos）表示：「下修為國犧牲的美軍人數，實在令人作嘔又心寒。」她說，政府如此輕易忽視曾宣誓保家衛國的袍澤，甚至將他們的名字從歷史中抹去，對身為海軍戰鬥退伍軍人的她而言，「簡直是一記耳光」。

36歲的阿肖蒂（Dominic Ascioti）有一名兄弟在軍中服役，並在戰爭期間被派駐中東。他認為，五角大廈更改統計數字，若不是嚴重失職，就是蓄意誤導或扭曲事實，令他想起俄羅斯隱瞞俄烏戰爭的陣亡人數。

這起風波也燒到國會。多名民主黨參議員23日致函防長赫塞斯，要求全面統計美軍傷亡人數。

信中寫道：「美國人民、國會、美軍官兵及其家屬，有權獲得完整且準確的戰爭人命代價統計。目前公開資訊顯示，國防部在整場衝突期間，並未持續及時、全面地向社會公布傷亡情況。」

奧勒岡州紐伯格市議員惠特利有個20歲兒子高中畢業加入美國空軍，今年3月派駐中東。

惠特利表示：「如果他在戰區服役時陣亡，死亡消息卻遭掩蓋，我一定會非常憤怒、非常難過。所有軍人都應受到表揚與追念。」

精華 FAQ

  • 軍方匿名官員表示，近期在約旦與伊拉克陣亡的4名美軍，死亡時間落在川普4月與伊朗達成停火之後，因此國防部認定不列入伊朗戰爭傷亡統計。

  • 因為家屬認為，無論是否在停火後死亡，這些軍人都曾在戰區服役並付出生命，將人數下修像是抹去他們的犧牲，也讓外界質疑國防部有蓋牌問題。

  • 多名民主黨參議員已致函防長赫塞斯，要求完整、即時且全面公布美軍傷亡情況，避免戰爭代價被低估，也要求檢討國防部的統計與通報方式。

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