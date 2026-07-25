承認程序有誤 司法部同意撤回紐時記者傳票
紐約時報本月稍早報導卡達送給川普總統的空軍一號新機有安全漏洞，司法部對多名紐時記者發出傳票。華爾街日報報導，紐約南區聯邦法院法官蘇布拉曼尼恩(Arun Subramanian)質疑檢察官對洩密展開刑事調查過程並未遵循適當程序之後，司法部23日已同意撤回傳票。
報導指出，司法部律師巴克利(Sean Buckley)說，檢察官在取得紐時記者跟家人之間的通聯紀錄時出現錯誤。
蘇布拉曼尼恩在曼哈頓聯邦法院聽審中說，對記者發出傳票必須符合極高的法律門檻。他說：「這是萬不得已才做的事。這是最基本的守法準則。」蘇布拉曼尼恩指出，如果司法部不願主動撤回傳票，便將裁定撤銷傳票。
不過，巴克利向法官辯稱，如果傳票有司法部長授權則屬於特例。
代理部長布蘭奇(Todd Blanche)上周在參議院司法委員會任命聽證會上說，有為紐時記者傳票授權。
紐時律師表示，報導刊登隔天，武裝聯邦執法人員就前往三名記者住家送達傳票，但要給另兩名記者佩傑(Tyler Pager)、高德曼(Adam Goldman)的傳票並未送達。司法部則對通聯紀錄發出第二批傳票，某些傳票與記者家屬有關。
巴克利說，檢察官從執法資料庫取得電話號碼，不是刻意針對記者家人的通聯紀錄。巴克利在庭上對法官說：「那是一個錯誤，我們承擔責任。」巴克利也說，那是為了想要盡快採取行動而造成的結果。
紐時律師向法院聲請撤銷所有傳票的動議指出，傳票沒有達到強迫要求記者提供消息來源的高標準法律檢驗。律師也說，調閱通聯紀錄的手段是對大陪審團程序的濫用，也是對記者的持續惡意攻擊，違反司法部相關規定。
紐時資深副總裁兼副總法律顧問麥克羅(David McCraw)表示，對於司法部同意撤回傳票表示欣慰，「這些傳票當初根本就不應該發出」。
司法部發言人則說，調查仍在進行中。
紐約南區聯邦法院法官質疑檢方在洩密調查中未遵循適當程序，司法部也承認取得記者與家人通聯紀錄時出現錯誤，因此同意撤回傳票。 法官指出，對記者發出傳票必須符合極高的法律門檻，這是萬不得已才會採取的措施；若司法部不主動撤回，法院也可能裁定撤銷。 司法部律師表示，檢察官是從執法資料庫取用電話號碼時發生錯誤，並非刻意鎖定記者家人；他們對這個失誤承擔責任，但調查仍持續。
精華 FAQ
紐約南區聯邦法院法官質疑檢方在洩密調查中未遵循適當程序，司法部也承認取得記者與家人通聯紀錄時出現錯誤，因此同意撤回傳票。
法官指出，對記者發出傳票必須符合極高的法律門檻，這是萬不得已才會採取的措施；若司法部不主動撤回，法院也可能裁定撤銷。
司法部律師表示，檢察官是從執法資料庫取用電話號碼時發生錯誤，並非刻意鎖定記者家人；他們對這個失誤承擔責任，但調查仍持續。
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