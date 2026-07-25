「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

原本在四月最後一個周末舉行的白宮 記者協會(White House Correspondents' Association)年度晚宴，由於一場行刺總統未遂的行動，而在兵慌馬亂中嘎然而止。但白宮記協會長江惟嘉(Weijia Jiang)當時即表明，這場活動一定會再度舉行。24日晚上，這場首都圈年度社交盛宴移師到前身是華府川普 酒店的華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)舉行，檢館賓客規模縮減至800人以下，但川普總統還是再度應邀出席。

川普在晚宴上的演說，一開場就說：「正如我三個月前所說，演出必須繼續下去。」

但4月時陪同川普出席晚宴的第一夫人梅蘭妮亞、副總統范斯以及國務卿魯比歐，這次均未出席。白宮官員說，三人缺席原因都是行程衝突。

國防部長赫塞斯、代理司法部長布蘭奇、國土安全部部長穆林、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、衛生部長小羅勃·甘迺迪、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾等政府高層官員也坐在台下。

穿著鏤空蕾絲高領禮服的白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)仍像4月時一樣，陪著川普坐在台上貴賓席。

白宮記協頒發新成立獎項表揚四月突發事件時的有功人員：特勤局警官岡薩雷斯(Victor Gonzales)以及華府希爾頓酒店(Washington Hilton)員工。

白宮記協會長江惟嘉(Weijia Jiang)指出，岡薩雷斯奮不顧身阻止槍手進入會場，讓數千賓客能夠安全回家。希爾頓酒店廚房員工把還來不及出菜的2000份餐點全部打包，捐給華府地區遊民收容中心。

江惟嘉在晚會開場說，拒絕受到暴力威脅，「我們回來了」。

川普第一次參加白宮記協晚宴是在1993年，獲「浮華世界」(Vanity Fair)總編輯卡特(Graydon Carter)邀請以雜誌嘉賓身分出席。2011年，川普在華盛頓郵報高層魏茂斯(Lally Weymouth)邀請下再次出席。

川普坐在台上貴賓席觀看了將近兩個小時的頒獎典禮，其中多位得獎者是過去一年裡曾經在報導當中對川普政府提出尖銳批評的記者。