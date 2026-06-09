美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數

美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍以自衛名義空襲伊朗，回應阿帕契遭擊落指控。

美軍以自衛名義空襲伊朗，回應阿帕契遭擊落指控。 重點二： 伊朗否認攻擊並揚言報復，停火協議再受嚴峻考驗。

伊朗否認攻擊並揚言報復，停火協議再受嚴峻考驗。 重點三：川普稱核協議近在咫尺，但衝突升高使前景蒙陰影。

美軍周二晚間對伊朗 發動新一輪空襲，稱此舉是回應美方指控伊朗前一日在荷莫茲海峽 附近擊落一架阿帕契直升機。伊朗已揚言報復，美伊之間原本脆弱的停火協議再度面臨考驗，而川普 宣稱即將達成的核協議也蒙上陰影。

美國中央司令部表示，美東時間周二下午5時開始執行「自衛性打擊」，稱這是對伊朗「毫無正當理由侵略行為的相稱回應」。伊朗官媒隨後報導，荷莫茲海峽周邊多處地區傳出爆炸聲響。

美國總統川普稍早在社群平台Truth Social上表示，伊朗周一晚間擊落一架正在荷莫茲海峽巡邏的美軍AH-64阿帕契直升機，美方必須作出回應。他強調，機上兩名飛行員均已獲救且未受傷，但攻擊行為不能被忽視。

CNBC報導，根據中央司令部說法，這架直升機於周一晚間美東時間7時33分在阿曼沿岸附近墜落，兩名機組員約兩小時後由美國海軍及第82空降師救出。

美軍周二上午的最初聲明並未將墜機歸咎於伊朗，表示事件正在調查中。但數小時後，川普明確指責伊朗擊落美機。

伊朗方面否認相關指控。國營電視台IRIB表示，過去24小時內荷莫茲海峽並未執行任何攻擊性軍事行動。

伊朗外長阿拉奇在美方空襲前於X上發表聲明，靠近伊朗領土的外國部隊本就面臨意外、人為失誤或遭交火波及的風險，若要降低風險，最佳方法就是離開。他並表示，伊朗「偏好外交語言，但也能說其他語言」。

伊朗國會議長卡利巴夫也發出類似警告：「如果你違背承諾，我們就會切換到最擅長的語言。」

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社則直接表示，德黑蘭將對美軍空襲採取報復措施。

此次報復性打擊發生前，川普才剛宣稱美伊距離達成協議僅一步之遙。他周一深夜表示，雙方正接近完成一項「非常、非常好的協議」，不僅能阻止伊朗取得核武，也將在簽署後立即全面重啟荷莫茲海峽航運，最快兩至三天內就能完成簽署。

美軍空襲消息傳出後，國際油價小幅上漲至每桶92.3美元，市場正密切關注伊朗是否展開報復，以及美伊即將達成協議的前景是否因此生變。