駁回10萬元H-1B申請費 聯邦法官：此屬課稅 川普未獲國會授權

聯邦法官8日判決川普政府收取H-1B簽證10萬元違法且違憲。政府日前才公布已有20萬名H-1B申請者繳交了10萬元。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 波士頓聯邦法官裁定H-1B十萬元費用屬實質課稅。

波士頓聯邦法官裁定H-1B十萬元費用屬實質課稅。 重點二： 法院認定川普政府未獲國會授權，逾越行政權限。

法院認定川普政府未獲國會授權，逾越行政權限。 重點三：全國新規遭撤銷，白宮表示將上訴並主張總統可限入境。

川普 政府去年9月宣布H-1B工作簽證 申請加收10萬元費用新規，結果遭到20個州以政策恐將削減公立大學、中小學及醫療系統的醫師、教師等人才招募為由聯合提告。波士頓聯邦區域法院法官索羅金(Leo Sorokin)8日裁定，H-1B簽證加收10萬元申請費屬於「實質課稅」，川普政府並沒有獲得國會授權，明顯逾越權限。索羅金裁定10萬元收費新規無效，白宮 發言人羅傑斯(Taylor Rogers)則說，川普政府將提出上訴，因為總統有權徵收簽證費用。

新規在全國範圍已失效

去年川普政府宣布H-1B工作簽證加收10萬元費用政策時，引發高度憂慮與混亂，仰賴H-1B簽證聘用高技術人才的大型科技公司首當其衝。某些企業緊急安排外籍員工返回美國，後來川普政府澄清說，10萬元加收費用僅適用於新案申請，已經持有H-1B簽證者申請續簽並不適用。

前總統歐巴馬任命的索羅金裁決指出，川普與政府高層官員的行為逾越權限，也超過國會制定的移民法以及行政法賦予行政部門的權力。索羅金在裁決書寫道，收費政策是在未經國會授權之下，對H-1B簽證申請「實質課稅」，但沒有任何法律授權被告能對H-1B徵收10萬元稅款。

白宮：總統有權限制入境

索羅金裁決指出，根據行政程序法(Administrative Procedure Act)條款撤銷收費要求，收費政策在全國範圍均已失效，川普政府聲稱法院只能為新規提供有限解套方案的主張遭到法院駁回。

羅傑斯說，川普政府有信心索羅金的裁決將在上訴後遭到推翻。

羅傑斯表示，川普擁有法律權力可以限制不符合美國最佳利益的外國人群體入境，「H-1B計畫數十年來一直遭到濫用，川普總統終於採取行動加以改革。」

除20州提告 另有2訴訟

對於20州聯合提告指控10萬元費用在本質上屬於稅收，必須經由國會批准才能徵收，川普政府在訴訟期間反駁說，費用不是稅收而是「監管付費」。各州向法院主張，即使在宣布收費新規之前，要透過H-1B簽證彌補醫師荒、教師荒問題就已經相當困難。

資金雄厚的科技公司是H-1B簽證的最大使用者，獲准核發的簽證當中將近四分之三發給來自印度的勞工。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)同樣針對H-1B簽證加收10萬費用向華府聯邦法院提告，宗教團體與勞工組織則在舊金山聯邦法院有另一項訴訟。

麻州聯邦法官索羅金認為簽證費是國會的職權，總統無權訂定收費標準。（路透）