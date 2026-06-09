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觀光商務簽多付750元 10天內就能面談 國務院7月起試辦

編譯陳韻涵／綜合報導
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國務院宣布核發商務及旅遊簽證，再多付750元加速費，10天就可獲面試機會，縮減長...
國務院宣布核發商務及旅遊簽證，再多付750元加速費，10天就可獲面試機會，縮減長等時間。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國務院7月起試辦，簽證申請人可加付750元加急費。
  • 重點二：繳交總額935元後，最快十個工作天內可獲面談預約。
  • 重點三：加急服務僅縮短排隊時間，不影響審查或簽證核准率。

國務院7月1日起將試行簽證新服務，允許申請美國觀光或商務簽證的外國人，除現行的185元簽證申請費外，自選支付額外750元的優先加急(premium expedited)服務費，最快可在付款後十個工作天內獲得面談預約；此計畫預定實施到年底，屆時視需求與執行情況決定是否延長。

國務院表示，新方案屬於「自選加急附加服務」，申請人總共支付935元之後，可優先取得面談時段，但此服務僅加速面談預約流程，不影響簽證審查標準，也不保證簽證獲准。

美聯社取得內部文件並訪問一位國務院匿名官員說法報導，簽證新規定預計本周刊登於「聯邦公報」(Federal Register)。

國務院強調，所有申請人仍須通過相同的背景審查與資格評估程序，不會提高核准機率。

移民服務機構「Envoy Global」指出，國務院規定已表明，加急服務提供的是較快的面談機會，而非更快的案件審理速度或特殊待遇；為了避免排擠一般申請人的權益，各地使領館提供的加急名額將受限，並依實際服務量調整。

美聯社分析，這項新措施推出之際，正值美國簽證系統面臨長期且嚴重的積件問題。

川普政府上任後，大幅收緊移民與入境政策，包括要求部分國家，尤其是非洲國家公民繳納最高1萬5000元的保證金才能申請簽證，並要求申請人提交多年個人資料及社群媒體帳號接受審查；相關措施導致全球多地簽證作業時間拉長，引發申請人及旅遊業者不滿。

目前，「免簽計畫」以外國家的旅客若申請美國簽證，許多地區的面談等待時間動輒數月。

移民服務平台「Boundless Immigration」分析政府資料指出，部分使領館的預約等待時間超過一年，影響有商務、觀光或家庭探親需求的旅客。

國務院這項試辦計畫推出的時間點，正值美國準備迎接多項大型國際活動；今年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，美國也在籌備2028年洛杉磯奧運與帕運。

移民新聞網站Boundless指出，國務院希望藉此測試自費加速選項的市場需求，協助有急迫行程安排的旅客更快取得面談機會，減少因預約壅塞而錯失行程的情況。

精華 FAQ

  • 國務院宣布自7月1日起試辦，預定先實施到年底，再依需求與執行情況評估是否延長，屬於觀光與商務簽證申請人的自選加急方案。

  • 申請人除原本185元簽證費外，還可自願多付750元加急費，合計935元後，最快可在付款後十個工作天內取得面談預約時段。

  • 不會。國務院強調，加急服務只是在預約面談階段提供較快時段，並不加快案件審理，也不改變背景審查與資格評估標準。

國務院 觀光 簽證

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