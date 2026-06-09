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前心腹律師布蘭奇 川普提名掌司法部 參院是否過關仍未知

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統8日宣布正式提名代理司法部長布蘭奇為部長。圖為布蘭奇(右)在2024年是...
川普總統8日宣布正式提名代理司法部長布蘭奇為部長。圖為布蘭奇(右)在2024年是川普私人律師，陪伴川普在紐約市出庭應訊多場官司訴訟，化險為夷。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普正式提名代理司法部長布蘭奇，送交參院審議。
  • 重點二：布蘭奇曾任川普辯護律師，外界視為忠實盟友。
  • 重點三：參院確認前景未明，民主黨與部分共和黨都存疑。

川普總統正式提名代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)為部長，白宮 8日宣布已將相關提名提交參院審議，為確認之戰拉開序幕。

綜合彭博社、CNBC 報導，自川普4月解雇邦迪(Pam Bondi)後，即由時任副部長布蘭奇代理部長至今。他加入政府前是川普的私人刑事辯護律師，參與處理川普多起刑事案件，被視為川普的忠貞支持者。

布蘭奇的確認肯定在參院引發激烈審查及阻力，代理司法部長期間，他動用司法部資源來打擊川普的政治對手，同時向總統的盟友提供幫助。多項決定受到民主黨人、部分共和黨人以及政府監督組織批評，其中最受爭議的是順從川普要求設立近18億元「反武器化基金」。

直至2日，他在眾院一個小組委員會作證時，面對激烈抨擊以及聯邦法官暫時禁止該基金運作的禁令，才宣布放棄設立該計畫。

在此之前，布蘭奇接手司法部公開淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關文件的工作，在文件公開過程受到批評，包括未妥善遮蓋部分受害人姓名，大量文件未公開等。

川普是美國史上唯一遭三起刑事案指控的總統，布蘭奇亦是三案的辯護律師。包括試圖推翻2020年大選敗給拜登的結果、離開白宮後將機密文件存放佛州海湖莊園、以及豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費案」涉及34項偽造商業記錄的刑事重罪。

曾任紐約聯邦檢察官的布蘭奇表示，這些經歷讓他看到針對川普的刑事司法體系被「武器化」。因此川普提名布蘭奇出任司法部長，外界均認為是對這位忠實盟友的獎勵。

但布蘭奇能否獲參院確認仍不確定。支持者認為他熟悉司法體系，也深受川普信任；反對者則擔心他可能把司法部變成執行川普個人政治意志的工具。

共和黨目前在參院以53席對47席占據多數，但尚不確定共和黨人會否一致支持布蘭奇，部分人面臨艱難的連任選戰，另有一些不再尋求連任而準備違抗川普。布蘭奇2025年初出任司法部副部長，在參院表決時以52票對46票通過。

精華 FAQ

  • 川普正式提名代理司法部長布蘭奇出任司法部長，白宮已將提名送交參院審議，意味著接下來將展開激烈的確認程序。

  • 布蘭奇在加入政府前是川普的私人刑事辯護律師，曾參與多起川普刑案辯護，因此被外界認為是最忠誠、也最受信任的盟友之一。

  • 外界擔心他會把司法部變成執行川普政治意志的工具，尤其他任代理部長時曾推動具爭議的反武器化基金與處理艾普斯坦文件。

參院 川普 司法部

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