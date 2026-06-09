前心腹律師布蘭奇 川普提名掌司法部 參院是否過關仍未知

川普總統8日宣布正式提名代理司法部長布蘭奇為部長。圖為布蘭奇(右)在2024年是川普私人律師，陪伴川普在紐約市出庭應訊多場官司訴訟，化險為夷。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普正式提名代理司法部長布蘭奇，送交參院審議。

川普正式提名代理司法部長布蘭奇，送交參院審議。 重點二： 布蘭奇曾任川普辯護律師，外界視為忠實盟友。

布蘭奇曾任川普辯護律師，外界視為忠實盟友。 重點三：參院確認前景未明，民主黨與部分共和黨都存疑。

川普 總統正式提名代理司法部 長布蘭奇(Todd Blanche)為部長，白宮 8日宣布已將相關提名提交參院 審議，為確認之戰拉開序幕。

綜合彭博社、CNBC 報導，自川普4月解雇邦迪(Pam Bondi)後，即由時任副部長布蘭奇代理部長至今。他加入政府前是川普的私人刑事辯護律師，參與處理川普多起刑事案件，被視為川普的忠貞支持者。

布蘭奇的確認肯定在參院引發激烈審查及阻力，代理司法部長期間，他動用司法部資源來打擊川普的政治對手，同時向總統的盟友提供幫助。多項決定受到民主黨人、部分共和黨人以及政府監督組織批評，其中最受爭議的是順從川普要求設立近18億元「反武器化基金」。

直至2日，他在眾院一個小組委員會作證時，面對激烈抨擊以及聯邦法官暫時禁止該基金運作的禁令，才宣布放棄設立該計畫。

在此之前，布蘭奇接手司法部公開淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關文件的工作，在文件公開過程受到批評，包括未妥善遮蓋部分受害人姓名，大量文件未公開等。

川普是美國史上唯一遭三起刑事案指控的總統，布蘭奇亦是三案的辯護律師。包括試圖推翻2020年大選敗給拜登的結果、離開白宮後將機密文件存放佛州海湖莊園、以及豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費案」涉及34項偽造商業記錄的刑事重罪。

曾任紐約聯邦檢察官的布蘭奇表示，這些經歷讓他看到針對川普的刑事司法體系被「武器化」。因此川普提名布蘭奇出任司法部長，外界均認為是對這位忠實盟友的獎勵。

但布蘭奇能否獲參院確認仍不確定。支持者認為他熟悉司法體系，也深受川普信任；反對者則擔心他可能把司法部變成執行川普個人政治意志的工具。

共和黨目前在參院以53席對47席占據多數，但尚不確定共和黨人會否一致支持布蘭奇，部分人面臨艱難的連任選戰，另有一些不再尋求連任而準備違抗川普。布蘭奇2025年初出任司法部副部長，在參院表決時以52票對46票通過。