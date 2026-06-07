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聯邦法官叫停糧食券附加條款 認干擾援助計畫…川普政府將上訴

編譯王曉伯／綜合報導　
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波士頓聯邦法官5日發布暫時禁制令，阻止農業部對SNAP計畫的附加條件生效。圖為全...
波士頓聯邦法官5日發布暫時禁制令，阻止農業部對SNAP計畫的附加條件生效。圖為全美各地超市大都接受SNAP的民生食品現金卡。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麻州聯邦法官頒布禁令，叫停農業部對SNAP附加條件生效。
  • 重點二：二十州與哥倫比亞特區主張，新條款會干擾低收入戶營養援助。
  • 重點三：川普政府稱新規是為監督撥款，並將對法院裁定立即上訴。

麻州一名聯邦法官擋下了川普政府對數十億元補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)資金設限的行動。聯邦法官指出，這些條件會干擾這項旨在服務低收入戶的計畫。但川普政府表示即刻提出上訴。

聯邦地區法官明俊(Myong Joun)發布初步禁令，阻止農業部對SNAP的附加條件生效。由此顯示他支持20個州和哥倫比亞特區的訴求，認為這些條款有可能擾亂旨在服務低收入家庭的計畫。韓裔的明俊是由前總統拜登任命的聯邦法官。

各州在訴狀中指出，新的SNAP條款包含「一系列模糊的經費限制，涉及美國農業部所謂的反歧視『政策』、『性別意識形態』、為婦女和女孩提供『公平的體育機會』以及移民問題。」

這些備受爭議的條件源自於農業部於2025年底發布的一項行政指令，即所謂的「2026年條件」。該指令要求各州必須證明其遵守政府的政策，才能獲得農業部的所有資金，而不僅僅是SNAP經費。

民主黨主政各州指出，農業部「在國會設立的計畫和依賴這些計畫的各州之間設置了違憲且非法的障礙，威脅到關鍵的營養支持、重要的農業研究以及國家食品供應鏈和社區的安全。」

聯邦律師辯稱，實施這些新條件是為了加強對資金的監督，並表示「這些新要求將有助於促進納稅人資金的合理使用；強化農業部對資金的控制和監督，並確保資金接受者能夠遵守聯邦法律、法規和政策。」

明俊表示，他將在稍後發布一份備忘錄來解釋他的決定。

SNAP是美國社會安全體系的重要組成部分，幫助約低收入的3900萬國人購買日常生活食品雜貨，約占總人口的九分之一。不過根據農業部公布的初步政府數據，從2025年1月到2026年1月，該計畫的受益人數減少了近430萬人。專家表示，主要原因是國會在去年夏天在通過共和黨提案的一項大規模減稅和削減支出聯邦預算法案。

這20個州和哥倫比亞特區每年獲得聯邦政府超過740億元補助，其中包括SNAP資金和婦女、嬰兒及兒童特別營養補充計畫(WIC)的經費。

原告包括麻薩諸塞州、加州、伊利諾、威斯康辛、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、夏威夷、緬因、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞、華盛頓州和哥倫比亞特區。這些多為民主黨執政的州抗議這些新增條件，聯合集體提訴。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)對初步禁令表示歡迎，她說：「我們贏得了一項法院命令，保護了數十億元的農業部經費，我們的訴訟仍在繼續。我的辦公室將繼續努力保護紐約民眾，並阻止聯邦政府因我們拒絕妥協而進行懲罰。」　

SNAP計畫包括對低收入戶的民生必需食用品的福利。(美聯社)
SNAP計畫包括對低收入戶的民生必需食用品的福利。(美聯社)

精華 FAQ

  • 法官認為這些附加條款可能干擾SNAP對低收入家庭的運作，並對計畫形成不當障礙，因此先以初步禁令阻止其生效，等待後續更完整的法律審理。

  • 共有二十個州與哥倫比亞特區提告，多為民主黨執政地區。他們主張新條款包含模糊經費限制，且把反歧視、性別、體育與移民等政策綁進補助，屬違憲且非法。

  • 聯邦政府表示，新要求是為了加強對納稅人資金的監督，確保受款者遵守聯邦法律與政策。面對禁令，川普政府隨即宣布要向上級法院提出上訴。

糧食券 川普 SNAP

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