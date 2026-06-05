川普改口？稱政權交接時 未察覺拜登認知能力下降

川普在最近一次受訪時表示，2024年11月他與拜登在橢圓形辦公室裡見面時，他並沒有察覺拜登有認知退化的現象。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱與拜登交接時，未察覺其認知能力明顯下降。

川普稱與拜登交接時，未察覺其認知能力明顯下降。 重點二： 他仍批評拜登不夠敏捷，辯論失常可能因壓力或能力不足。

他仍批評拜登不夠敏捷，辯論失常可能因壓力或能力不足。 重點三：川普續質疑拜登幕僚掩蓋狀況，吉兒新書也談到辯論後情形。

總統川普 一直批評前總統拜登 在任時心智衰退，多次質疑認知有問題。但他最新說法是2024年11月權力交接期間，未察覺拜登認知能力下降。

政治新聞網站「國會山莊報」(The Hill)報導，川普4日回應記者問及，2024年11月贏得大選後在橢圓形辦公室與拜登會面時，是否察覺對方有任何認知能力下降。川普說並未察覺，「他還是我長期以來一直關注的那個人」。

川普又說，「我在40年前、30年前就觀察過他，他從來就不是最聰明的人，他可不是那種思維敏捷的人」。

前第一夫人吉兒(Jill Biden)早前說，2024年6月丈夫與川普全國電視辯論時表現失常，當時給嚇壞了，以為丈夫在台上中風。

川普對此表示，拜登在辯論中「出了點問題」，但隨即又說「換作是我，也可能出問題」。「所以問題是，他表現糟糕，是因為壓力太大而失常嗎？還是因為他根本就沒那個本事？總之，他那天晚上表現得不太好」。

當記者再次追問2024年11月在橢圓形辦公室，討論權力交接的會晤情況時，川普指拜登「說話聲音很輕」，「我們交談時相處得很好，我覺得他狀態不錯」。

儘管如此，川普二度入主白宮 後仍不斷質疑拜登執政時的認知能力，去年6月簽署備忘錄，下令調查拜登的幕僚是否共謀掩蓋拜登執政期間的認知能力下降，並質疑「究竟是誰在拜登任內實際掌管美國？」

拜登在任期間，不少舉動讓人莫名其妙，心智及認知能力備受關注。在2024年6月與川普關鍵的全國電視辯論中，顯得語無倫次、反應遲鈍，成為競選大災難，最終被迫放棄競選連任，改由時任副總統賀錦麗代表民主黨角逐。

至於吉兒在她最近出版的新書裡，詳細描述了丈夫執政最後一年的情況。她早前在接受接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞專訪時表示，至今仍不清楚丈夫在辯論期間究竟發生了什麼事。