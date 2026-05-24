綠卡新政／孟昭文譴責川政府：公然攻擊合法移民

紐約國會議員孟昭文(中)譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策是在攻擊合法移民。圖為孟昭文在維護亞裔權益集會上講話。（美聯社）

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約第六選區國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)譴責川普政府有關綠卡 申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞移民 」，而是在攻擊合法移民，並將家庭分離置於政策核心。

川普政府近期發布新政策備忘錄，要求在美國境內尋求永久居民身分、也就是申請綠卡的移民，原則上返回母國或境外美國領事館辦理，這與長期以來許多合法身分者可在美境內調整身分的做法不同。該政策引發移民律師、援助團體及國會議員關注，外界擔憂，若申請人來自簽證受限、旅行禁令或美國使領館無法正常辦理業務的國家，離境後可能多年無法返美。

孟昭文在聲明中表示，川普政府再次證明，其移民政策並不是針對所謂「最壞中的最壞」人群，而是公然攻擊合法移民。她指出，這項新政策將撕裂家庭，迫使配偶分離，也可能讓孩子與父母分開。

孟昭文表示，對於來自超過100個受川普政府移民簽證與旅行禁令影響國家的移民而言，其中包括十多個亞洲國家，這類分離可能持續數年，甚至無限期延長。她批評，新政策將使許多原本依法來美、在美建立生活的人陷入困境。

她進一步表示，學生、研究人員、創業者以及其他持臨時簽證者，原本遵守法律並在美國建立學業、事業與生活，如今卻可能被迫放棄在美生計，只為返回母國申請永久居民身分。她形容該政策「魯莽」，並稱其對每年數十萬人的人道代價表現出驚人的漠視。

孟昭文說，國會亞太裔黨團將尋求一切途徑反對這項政策，並推動川普政府撤回。她強調，這項決定不可接受，必須受到挑戰。

美國公民及移民服務局(USCIS)此前表示，非移民身分者，例如學生、臨時工作者或持觀光簽證入境者，原本是為短期和特定目的來美，制度設計是希望他們在訪問結束後離境，不應將短期訪美作為申請綠卡的第一步。移民局稱，新政策是為了回到法律原意，並讓綠卡申請更多透過海外領事程序處理。

孟昭文所代表的紐約第六選區涵蓋紐約市皇后區多個移民社區，有大量亞裔與移民家庭，許多人與留學、工作簽證、親屬移民及境內身分調整程序密切相關。