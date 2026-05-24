法官剩2人 舊金山移民法庭關閉、逾11萬積案轉移

舊金山移民法庭關閉，使積壓案件更形嚴重。圖為民眾在移民局外面排隊。(路透)

舊金山移民 法庭向來被視為對申請庇護 申者最友善，在此申請的案件也特別多，數量位居全美第三，然而舊金山移民法庭突然關閉，申請案件大混亂。

美聯社報導，舊金山移民法庭是全美首批聘用非檢察背景法官的法庭之一，法官大多在非營利組織從事移民相關工作，或曾在庭上為移民辯護。數據顯示，從2019年到2024年，在此申請的案件，近75%獲得某種形式批准，高於全美平均值43%，故被認為對庇護申請人士最友善。

但司法部負責監管移民法庭的移民審查執行辦公室(Executive Office of Immigration Review)，今年3月以節省成本為由，宣布將於2027年關閉法庭，但隨著幾乎所有法官都已離職或被解雇，於是提前在5月1日關閉。

川普去年二度入主白宮時，該法庭有21名法官，但隨著川普全力清洗自由派法官，加上退休及辭職等原因，關閉前只剩下2人。

法庭關閉後，這2名法官將調職到另一個移民法庭，原先在此等待審理的11.7萬起案件，大部分會轉移到30哩外的康科德(Concord)法庭。

康科德移民法庭是兩年前為協助處理舊金山積壓的案件而設立，然而法官人手短缺的混亂局面也蔓延至此。法庭設立之初有11名法官，同樣在川普連番解雇後只剩下5人。在舊金山案件轉移到來之前，該法庭積壓案件就已達6萬件。

移民律師拉金(Judah Lakin)指出，康科德不僅交通不便，而且法官人手嚴重短缺，聆訊隨時取消使案件匆匆重新排期，申請者陷入漫長的法律困境，面臨被驅逐風險。

拉金說，他一位當事人獲暫時批准庇護申請，但法官在簽署裁決前遭解雇；案件移交給第二位法官，這位法官右被解雇；案件現轉到第三位法官手上，他的當事人仍在等待結果。

目前全國共積壓380萬件庇護申請案。

川普政府關閉舊金山移民法庭不僅給移民法庭系統帶來重大衝擊，前舊金山移民法官馬克斯(Dana Leigh Marks) 更相信，其目的是破壞正當申請程序，將無證移民驅逐出境。