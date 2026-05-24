我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

綠卡新政／紐時：川普移民政策轉向 限制移民合法留美國

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府的申請綠卡新措施，被認為是排擠移民的最新一步。圖為新移民在入籍儀式手執美...
川普政府的申請綠卡新措施，被認為是排擠移民的最新一步。圖為新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

川普總統第二個任期的第一年先是嚴厲打擊非法移民，現在開始轉向限制移民合法留在美國，不但增加難度，甚至加快處理撤銷歸化公民資格案件。

紐約時報報導，川普政府今年初開始製造輿論，認為合法移民系統內充斥詐欺及濫用，亟需全面改革之後，現在逐漸形成一個新的合法移民政策，不僅提高外國人進入美國的難度，即使在美國臨時合法居留也變得更困難。

川普政府近月接連收緊合法移民政策，包括限制庇護申請、暫停部分簽證處理，撤銷公民資格等，最新動作是未來持臨時簽證已在美國合法居留的人士，若希望申請「綠卡」，必須返回原籍國透過美國駐外領事館辦理申請，而不能再像過去一樣直接在美國境內「身分調整」(Adjustment of Status，AOS)。

根據現行制度，許多持學生簽證、工作簽證或其他非移民簽證的人士，可透過「身分調整」程序，在美國境內直接申請永久居留身分。

美國公民暨移民服務局(USCIS)發言人卡勒(Zach Kahler)將此制度重新解釋為「特殊救濟」，而非一直以來的合法程序。他說︰「制度本來就設計成讓他們在結束在美訪問後就要離開，他們的停留不應成為取得綠卡的第一步，除非有特殊情況。」

目前USCIS尚未公布新政策全面實施日期，以及「特殊情況」的具體定義，但外界普遍認為，最新措施是川普政府打擊合法移民的最新一步。川普政府持續收緊移民政策，但過去措施集中在非法移民、邊境管控及庇護制度，此次則被視為直接衝擊合法移民制度核心。

此前，美國政府已採取更廣泛的措施，限制35個國家的獲批的移民入境，之後暫停一項面向全球發放5萬多個個簽證的抽籤項目，停止向75個國家發放長期移民簽證，凍結來自受限旅行名單國家、已在美國境內人士的移民申請，他們更難獲得臨時或長期居留權。

紐時報導，川普第一個任期，在2019年的國情咨文曾公開表示支持合法移民， 「合法移民以無數種方式豐富了我們的國家，增強了我們的社會」，但現在已完全變了樣。

綠卡 川普 非法移民

上一則

魯比歐與印度總理莫迪見面 試修補關係裂痕

下一則

華許就任Fed主席 川普：別看我臉色

延伸閱讀

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級

移民新規大轉變 須回母國申請綠卡 來美難度升級
綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望

綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望

熱門新聞

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

2026-05-22 08:23
川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

2026-05-16 23:45
美國總統川普十五日在空軍一號專機上發表談話。路透

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

2026-05-18 10:00
48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

2026-05-21 21:14
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作