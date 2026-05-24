綠卡新政／紐時：川普移民政策轉向 限制移民合法留美國

川普政府的申請綠卡新措施，被認為是排擠移民的最新一步。圖為新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

川普 總統第二個任期的第一年先是嚴厲打擊非法移民 ，現在開始轉向限制移民合法留在美國，不但增加難度，甚至加快處理撤銷歸化公民資格案件。

紐約時報報導，川普政府今年初開始製造輿論，認為合法移民系統內充斥詐欺及濫用，亟需全面改革之後，現在逐漸形成一個新的合法移民政策，不僅提高外國人進入美國的難度，即使在美國臨時合法居留也變得更困難。

川普政府近月接連收緊合法移民政策，包括限制庇護申請、暫停部分簽證處理，撤銷公民資格等，最新動作是未來持臨時簽證已在美國合法居留的人士，若希望申請「綠卡 」，必須返回原籍國透過美國駐外領事館辦理申請，而不能再像過去一樣直接在美國境內「身分調整」(Adjustment of Status，AOS)。

根據現行制度，許多持學生簽證、工作簽證或其他非移民簽證的人士，可透過「身分調整」程序，在美國境內直接申請永久居留身分。

美國公民暨移民服務局(USCIS)發言人卡勒(Zach Kahler)將此制度重新解釋為「特殊救濟」，而非一直以來的合法程序。他說︰「制度本來就設計成讓他們在結束在美訪問後就要離開，他們的停留不應成為取得綠卡的第一步，除非有特殊情況。」

目前USCIS尚未公布新政策全面實施日期，以及「特殊情況」的具體定義，但外界普遍認為，最新措施是川普政府打擊合法移民的最新一步。川普政府持續收緊移民政策，但過去措施集中在非法移民、邊境管控及庇護制度，此次則被視為直接衝擊合法移民制度核心。

此前，美國政府已採取更廣泛的措施，限制35個國家的獲批的移民入境，之後暫停一項面向全球發放5萬多個個簽證的抽籤項目，停止向75個國家發放長期移民簽證，凍結來自受限旅行名單國家、已在美國境內人士的移民申請，他們更難獲得臨時或長期居留權。

紐時報導，川普第一個任期，在2019年的國情咨文曾公開表示支持合法移民， 「合法移民以無數種方式豐富了我們的國家，增強了我們的社會」，但現在已完全變了樣。