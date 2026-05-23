川普：美伊協議大致談妥待敲定 荷莫茲海峽將開放

多艘船舶18日駐泊荷莫茲海峽。（路透）

美伊和平協議露曙光，美國總統川普 今天和多位中東國家領袖通話後發文表示，一項協議已大致談妥，該協議的最終層面與細節正在討論中，將於近期宣布。他也說，全球重要航道荷莫茲海峽 將重新開放。

川普（Donald Trump）今天稍早接受美媒訪問表示，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。

川普下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他稍早和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國家的領袖，以及巴基斯坦 陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）進行「非常好」的通話。

他說，通話討論了有關伊朗，以及與和平諒解備忘錄所有相關的事宜；「一項協議已大致談妥」，尚待美國、伊朗及上述各國的最終敲定。

另外，川普表示，他也和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，過程同樣順利。

川普指出，「這項協議的最終層面和細節目前正在討論中，將於近期宣布」。荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）也將開放。

美媒Axios報導，居中斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾和伊朗高層官員舉行會談，試圖推動達成協議後，今天稍早已離開德黑蘭。

據報導，伊朗外交部發言人稍早表示，伊朗與美國針對結束戰爭的諒解備忘錄已進入最後討論階段。這份備忘錄將涉及逐步重啟荷莫茲海峽、解除美國的封鎖，以及釋出遭凍結的伊朗資金。

發言人說，隨後將進行為期30天至60天的談判，商定具體的詳細協議。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

在戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。