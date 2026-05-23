我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約泳季開幕 救生員人數創疫後新高

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

美媒：中東領袖和川普通話 籲接受協議結束伊朗戰爭

中央社／華盛頓23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普表示，美國與伊朗的談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。（...
美國總統川普表示，美國與伊朗的談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。（路透）

美國總統川普表示，美國與伊朗的談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。美媒報導，川普今天也和卡達、沙烏地阿拉伯等中東國家領袖通話，熟知內情的消息人士指出，其中幾位領袖敦促川普接受這項協議。

川普（Donald Trump）今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問指出，美、伊談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。他說，最終協議將防止伊朗取得核武，確保其濃縮鈾會以「令人滿意的方式處理」，同時強調，他只會簽署能滿足美方所有條件的協議。

美媒Axios報導，川普今天和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、土耳其和巴基斯坦的領袖通話。了解通話情況的消息人士透露，其中幾位領袖都呼籲川普接受協議。

報導指出，稍早在俄亥俄州的美國副總統范斯（JD Vance），以及在西點軍校的戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都被召回華府參加討論這項協議的會議。一名以色列官員表示，川普今天也預計和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

今天稍早，川普告訴Axios，他將和他的談判代表討論伊朗最新提議，且可能在明天之前決定是否重啟戰事。

川普還說，能否達成一項「好」協議或是「把他們炸得天翻地覆」，機率大約是一半一半。

居中斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和伊朗高層官員舉行會談，試圖推動達成協議後，稍早已離開德黑蘭。儘管協議尚未最終敲定，巴基斯坦方面表示，在邁向最終諒解方面取得令人鼓舞的進展。

川普今天預計檢視的新提案，就是源自這次伊朗和巴基斯坦的會談。

伊朗外交部發言人表示，伊朗與美國針對結束戰爭的諒解備忘錄已進入最後討論階段。這份備忘錄將涉及逐步重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、解除美國的封鎖，以及釋出遭凍結的伊朗資金。

發言人說，隨後將進行為期30天至60天的談判，商定具體的詳細協議。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

伊朗 川普 以色列

上一則

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

延伸閱讀

川普：原定5/19對伊朗發動攻擊 應中東國家要求暫緩

川普：原定5/19對伊朗發動攻擊 應中東國家要求暫緩
巴基斯坦代表抵德黑蘭會談 伊朗評估最新和平方案

巴基斯坦代表抵德黑蘭會談 伊朗評估最新和平方案
川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

即將再打伊朗？川普坐鎮白宮缺席兒子婚禮 Axios：談判未成則傾向動武

即將再打伊朗？川普坐鎮白宮缺席兒子婚禮 Axios：談判未成則傾向動武

熱門新聞

川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

2026-05-22 08:23
中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

2026-05-16 23:45
美國總統川普十五日在空軍一號專機上發表談話。路透

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

2026-05-18 10:00
48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

2026-05-21 21:14
川普在北京人民大會堂習國宴中的餐盤。(美聯社)

菜色差很多…川普吃國宴 白宮隨行記者關車內啃麥當勞

2026-05-16 15:08

超人氣

更多 >
國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約
他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改
迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀

移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀