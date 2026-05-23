可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社) High school students walk in the dark to school, Tuesday, Oct. 29, 2024, in North Miami, Fla. Daylight saving time ends at 2 a.m. local time Sunday, Nov. 3. Standard time will last until March 9. (AP Photo/Marta Lavandier)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-10-30，數位典藏序號：20241031011252469】

國會再次推動要結束每年調撥時鐘兩次，重新提出所謂的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，讓美國大部分地區都永久實行「日光節約時間」(daylight saving time，又稱夏令時間)。

如果該法案獲得通過，美國將全年保持使用夏令時間，意味著將不再需要「春季把鐘撥快」或「秋季鐘撥慢」的調整。

這場爭論目前的焦點已經不再是現行制度是否有缺陷，畢竟民調 和部份議員都愈來愈認同，一年兩次的時鐘調整並不受歡迎；現在爭論的焦點是如果停止調撥時間，誰會因此受益，誰又會因此受影響。

贏家

1 零售、餐飲及下班後經濟：推遲日落時間，意味著下班後有更多日光時間，這可能會鼓勵人們購物、外出用餐以及從事娛樂休閒活動。

2 夜間通勤者：下班尖峰時段會有更多的日光時間；而研究顯示，目前的時鐘調撥與疲勞駕駛和交通事故激增有關，意味著取消時鐘調撥或許能夠降低疲勞駕駛和交通事故的風險。

3 生活風格和休閒：下班或放學後能有更多可利用的日光；有研究顯示，更長的傍晚與更多戶外活動、運動和社交水平有關，可以提高整體生活品質。

4 企業和政府：企業、交通系統和公共服務部門將不再需要每年兩次花人力來調整時間表。

輸家

1 早起者和晨間通勤者：冬季清晨天色會較暗，且對於北部某些地區，日出時間可能會晚於早上9時，意味將數十萬人將在黑暗中開始新的一天。

2 學齡兒童及家長：這個群體一直都是此議題爭論的焦點；美國在1970年代嘗試全年實施夏令時間時，碰上反對聲浪，民眾擔心孩子們會在黑暗中上學，讓國會因此放棄了這項政策。

3 睡眠和公共衛生：晨光對於調節人體生理時鐘起著關鍵作用。延後日出的時間可能會擾亂睡眠模式。研究顯示，這種生理時鐘失調可能與心臟病、肥胖等慢性疾病風險增加有關。