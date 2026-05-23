「去或不去都會被罵」川普忙伊戰 不出席長子周末婚禮

小唐納．川普(左)與名媛未婚妻貝蒂娜·安德森(右)周末將舉行婚禮。川普總統表示，此重要時刻將留在華府，不會出席長子的婚禮。(路透)

川普 總統的長子小唐納 ．川普(Donald Trump Jr.)與佛州棕櫚灘名媛未婚妻貝蒂娜·安德森(Bettina Anderson)本周末將在巴哈馬群島一個私人島嶼舉行婚禮。川普總統22日在社媒發文表示，他不會出席這場婚禮，因為他覺得「在這段重要時期，有必要留在華府 」。

川普寫道，「我非常想陪伴我兒子和川普家族新成員——他的未婚妻貝蒂娜。但出於政府事務以及我對美國的熱愛，我無法這麼做。」川普祝福他們「婚姻美滿」。

娛樂新聞媒體「第六頁」(Page Six)22日報導，小唐納和安德森已合法結婚。該媒體取得了他們的結婚證書副本，該證書21日在佛州棕櫚灘備案。

川普21日在白宮橢圓形辦公室被媒體問及相關事宜時曾表示，這場婚禮「對我來說時機不好」。所謂時機指的是目前正值伊朗戰爭。川普當時表示，「他希望我去，這只會是場小型婚禮，我會盡量安排。我說：『現在對我來說時機不好，我還有伊朗和其他一些事要處理。』」川普還說：「不管我去或不去，都會被罵死。」

有線電視新聞網(CNN)和「第六頁」報導，現年48歲的小川普2024年12月開始與安德森公開露面；去年12月13日，他在馬里蘭州總統度假地大衛營(Camp David)白宮佳節派對上，向現年39歲的安德森求婚。安德森4月已在海湖莊園舉辦婚前派對。

這是小川普的第二次婚姻。他與模特兒前妻凡妮莎·川普(Vanessa Trump)2005年結婚，育有五名子女；兩人婚姻於2018年結束。之後，他與「福斯新聞」前主播季伏爾(Kimberly Guilfoyle)交往並訂婚，但婚約在2024年結束；季伏爾現任美國駐希臘大使。

凡妮莎．川普20日才在社媒宣布她罹患乳腺癌，並稱她「在家人、孩子和最親近的人的愛與支持下，保持專注和希望」。凡妮莎與高爾夫球手老虎伍茲(Tiger Woods)交往中。