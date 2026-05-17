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川普「扮龐德」穿燕尾服、手拿槍 喊「讓美國再次偉大」

中央社／華盛頓17日綜合外
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白宮分享一張川普007風格黑白海報。(取材自白宮X平台帳號)
白宮分享一張川普007風格黑白海報。(取材自白宮X平台帳號)

亞馬遜米高梅影業宣布，開始尋找電影007系列主角詹姆士龐德下任演員，白宮隨後在X平台分享一張007風格黑白海報，畫面中川普身穿燕尾服、手持槍械，並有「讓美國再次偉大」字樣與007標誌。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，白宮這則貼文引起網友熱議，其中一人表示：「梗圖不錯，我也希望美國再次偉大。但當我的荷包日漸受油價、通膨及另一場外國衝突打擊，我可不會假裝萬事太平。」

川普（Donald Trump）周末也分享了另一張AI生成照，這次他成為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上軍艦的艦長，在暴風雨中破浪前進，上面還寫著「暴風雨前的寧靜」。

他先前也曾發過自己化身耶穌基督和教宗的爭議人工智慧（AI）影像。

亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）已聘請知名選角導演高德（Nina Gold），主導徵選第7位官方007電影演員，接棒前任詹姆士龐德（James Bond）、英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

下部007電影將由丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，其代表作包括科幻電影「沙丘」（Dune）系列、「異星入境」（Arrival）及「怒火邊界」（Sicario）。

據傳，雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、卡倫透納（Callum Turner）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）等男星都是接演龐德的熱門人選。

龐德 川普 荷莫茲海峽

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