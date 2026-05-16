ICE探員將支援世界盃球場 稱只幫忙維安、不檢查移民身分

國土安全部在世界盃期間，將參與場地安全工作，但不會檢查移民身分。圖為通往新州球場的紐約賓州車站。(歐新社)

本屆世界盃 足球賽由美加墨三國共同主辦，美國賽場的保全工作尤其受到國際關注。國土安全(DHS)已宣布比賽期間將派出移民 暨海關執法局(ICE )探員，協助地方警察部門及聯邦機構加強賽場周邊的維安工作。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，DHS兩名官員指出，職責所在，DHS會提供ICE執法人員協助地方警察單位及聯邦機構，加強比賽的保全工作。他們強調民眾不必大驚小怪，因為類似做法在美式足球超級盃(Super Bowl)決寨及肯塔基德比(Kentucky Derby)賽馬都有先例。

兩名官員重申，提供維安的ICE人員及特工，不會檢查觀眾或工作人員的移民身分。其中一位官員表示：「ICE特工及官員只有在接到請求時才提供保全協助，但不會檢查移民身分」，至於ICE執法人員是否穿制服將視具體地點而定。

目前尚不清楚有哪些部門或機構將接受ICE協助加強保全措施。

DHS發言人在回應媒體詢問時強調，合法入境美國的國際遊客「無需擔心」。他說，ICE與地方及聯邦夥伴攜手合作，確保2026年國際足總(FIFA)世界盃的安全，是符合美國憲法及聯邦法律，就像對待每一項重大體育賽事一樣。

發言人說，移民執法部門的執法對象僅限於非法滯留美國的人，至於來自其他國家的遊客，應提前做好旅行規畫及備妥相關文件，以便行程更加順暢。

不過兩名DHS官員承認，沒有法令明確禁止移民執法人員在世界盃比賽期間逮捕非法移民，內部也沒有初任發何指示，要求其他ICE官員避開世界盃賽場。

對於ICE探員協助會場保全工作，國際足總尚未置評。

2026年世界盃足球賽從6月11日開踢到7月19日決賽，預計光是美國賽事就將有數十萬現場觀眾，然而ICE特工的出現可能會讓部分球迷卻步。有報導指出，不少外國球迷為避免麻煩，索性不到美國觀賽，只選擇到加拿大或墨西哥。

另一方面，美國政府13日宣布放寬世足賽期間的簽證保證金規定，除了參賽球員及隨團人員，來自參賽國並持門票且事先登記的球迷也可免繳保證金，預估至少有五國球迷受惠。