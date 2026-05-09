被驅逐→更名入境→拿公民 中移民被告剝奪美籍

川普 政府於7日和8日在全國各地聯邦法院提起訴訟，要求剝奪12名移民 的美國公民 身分，這些人包括前美國駐玻利維亞大使和一名中國移民。被川普政府要求撤銷公民身分的中國移民，是現年53歲的何品(Pin He，音譯)，13年前已取公民；他被控隱瞞先前身分、申請入籍時說謊，後取得公民身分。

這些人或犯有罪行或被官員認為做出足以令其喪失公民資格的行為，例如被控犯下戰爭罪、承認犯下性侵兒童罪、假結婚或使用假身分。

中國移民何品被控事由為，1992年時，他的姓名為何春迪(Chun Di He，音譯)，遭美國政府下令驅逐出境；1993年，即隔年，他以另一身分申請移民福利並獲准，2007年取得綠卡(永久居留權)；2013年以何品的身分和移民紀錄，入籍美國，未披露其先前以何春迪之名被下令驅逐出境的事實。

紐約時報報導，由於撤銷公民身分程序複雜，且公民身分普遍受到尊重，美國政府過去很少動用撤銷公民身分的手段。但川普政府正動用一切權力，提高取消公民身份的比率，驅逐其認為不配留在美國的移民。

司法部去年底指出，政府從2017年到2025年7月共提起130多起銷撤公民身分案件；政府必須透過聯邦法院的民事訴訟或刑事訴訟來剝奪公民身分。

去年年底，國土安全部官員被告知，每月須處理超過200起撤銷公民身分案。司法部官員近期也接獲通知，準備在第一波撤銷公民身分行動中，處理近400起案件。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)聲明表示，「涉嫌欺詐、犯下性侵等重罪或表達支持恐怖主義者，根本不該被授予美國公民身分。川普政府正採取行動，糾正這些嚴重違反美國移民制度的行為。」

被要求剝奪公民身分的12人當中，包括現年75歲的前美國駐玻利維亞大使羅查(Manuel Rocha)；他在2023年底被捕，且已承認為古巴共產黨擔任間諜數十年，並被判處15年有期徒刑。

羅查10歲時從哥倫比亞和家人移居紐約市，在1978年申請入籍美國時，宣誓謊稱自己「信仰美國憲法」且與古巴共產黨沒有任何關聯。