我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

川普再批教宗「協助伊朗」 魯比歐梵蒂岡之行複雜化

中央社／華盛頓5日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）與教宗良十四世（左）。（美聯社）
美國總統川普（右）與教宗良十四世（左）。（美聯社）

美國總統川普再度批評教宗良十四世（Pope Leo XIV），恐使國務卿魯比歐（Marco Rubio）本周計畫訪問梵蒂岡的修補關係之行複雜化。

美聯社報導，川普昨天在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問中表示，這位首位美國出生的教宗正在協助伊朗，他提及不應以不尊重方式對待移民的重要性相關言論也讓世界變得更不安全。

川普昨天在訪問中說：「教宗寧願談論伊朗擁有核武是可以接受的事。而我認為這很不好。我認為他會將許多天主教徒和許多人置於險境。」

然而教宗並未表示伊朗應擁有核武。他呼籲加強和平談判，大體上批評與伊朗的戰爭，以及川普可能對平民發動大規模襲擊的具體威脅。教宗也強調他是在反映聖經和教會教義，並非以川普的政敵身分發言。

教宗回應川普新一波批評，指出這位美國總統曲解他的觀點。教宗今天告訴媒體，天主教會「多年來大聲疾呼反對所有核武，這點毫無疑問」。

他也進一步強調，他呼籲在美國與以色列對伊朗的戰爭中推動和平與對話源自聖經教導。

教宗說：「教會的使命是傳揚福音，宣揚和平。如果有人因為我宣講福音而批評我，應當以事實為依據。」

身為天主教徒的魯比歐表示，川普近期的批評源自於他反對伊朗取得核武，認為核武可能被用來對付數以百萬計天主教徒和其他基督徒。魯比歐說，全世界都應該反對。

魯比歐在白宮告訴媒體，川普「無法理解為何會有人，暫且不談教宗，無論是總統還是我甚至大多數人都難以理解為何有人會認為讓伊朗擁有核武是好主意」。

儘管如此，川普的最新言論可能會讓魯比歐7日晉見教宗時的任務更加艱鉅。魯比歐經常被要求緩和或解釋川普在歐洲、北大西洋公約組織（NATO）和中東相關議題上的強硬言論，而隨著美國期中選舉將近，川普與教宗的爭端也具有國內政治影響。

伊朗 梵蒂岡 教宗

上一則

再施壓就能逼德黑蘭低頭？專家：川普根本不懂伊朗人在想什麼

延伸閱讀

美國務院證實魯比歐本周訪羅馬 將會教廷高層談中東

美國務院證實魯比歐本周訪羅馬 將會教廷高層談中東
教廷消息人士：魯比歐預計5/7赴義大利晉見教宗

教廷消息人士：魯比歐預計5/7赴義大利晉見教宗
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
川習會將提黎智英案 川普：香港問題不易處理

川習會將提黎智英案 川普：香港問題不易處理

熱門新聞

查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
英國國王查理三世（右）會見輝達執行長黃仁勳（左）、超微半導體執行長蘇姿丰（中）等美國科技業領袖。

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

2026-04-29 00:42

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了