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逼退逼成「死守」 Fed主席鮑爾心情轉折曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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聯準會主席鮑爾將成為自1948年以來首位卸任後續留理事會的主席。（路透）
聯準會主席鮑爾將成為自1948年以來首位卸任後續留理事會的主席。（路透）

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）原本已進入倒數退休「數饅頭」的日子，眼見任期將於5月15日屆滿，他卻做出了一個關鍵決定——成為自1948年以來，首位卸任後仍留任理事的主席。他沒能照功成身退的劇本走，因為局勢不允許。

上周，在他主持的最後一場利率決策記者會上，鮑爾直言：「過去三個月發生的事，讓我別無選擇。」

知情人士透露，鮑爾直到今年4月仍在規畫退休，甚至準備好交棒給繼任者華許（Kevin Warsh）。但白宮的一連串動作打亂他的節奏。司法部1月突然對他任內監督的建築翻修案啟動刑事調查；與此同時，川普陣營更傳出有意撤換地區聯準銀行總裁，此舉被解讀為企圖撼動利率決策的結構基礎。

一連串動作，被鮑爾視為越界。他直言，這些攻擊「正侵蝕這個運作113年的機構」。

知情人士形容，這場針對鮑爾的行動，誤判了他的性格——原意是逼退，結果適得其反，硬生生把他逼到留下來。鮑爾也坦言，若非這些政治操作，他不會認真考慮留任。

他的角色從交棒者轉變為守門人。留下，被視為替聯準會抵擋下一波壓力。

不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）批評此舉違反慣例，前顧問庫德洛（Larry Kudlow）酸他「沒有自己想像的那麼崇高」。川普的回應是「不在意」。

鮑爾則刻意收斂。他表明，不會挑戰新任主席華許，也無意成為高調異議者，只是低調留在場內。他的法律風險仍在。這起刑事調查雖已暫停，但未公開結案，仍然可以重新啟動。

司法部 白宮 華許

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