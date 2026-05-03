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川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

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川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普3日宣布，將於中東時間的5月4日上午啟動「自由計畫」（Project Freedom），稱美國將帶領被困在荷莫茲海峽的中立國船隻離開該水域。

川普3日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，世界很多沒有參與中東衝突的國家向美方請求，希望美國能協助他們被困在荷莫茲海峽的船隻脫困。川普說，這些國家是中立且無辜的旁觀者。

川普表示，為了伊朗、中東和美國好，美國已經告訴這些國家，美方將協助他們的船隻安全離開受限的航道，讓他們能夠自由地、有能力地繼續他們的工作。

川普重申，這些船隻是來自未參與中東情勢的國家；川普說，他已經指示美方代表告知說，美方會盡力將他們的船隻和船員安全地帶離荷莫茲海峽，並表示，這些船隻在荷莫茲海峽可以安全航行之前，不會返回該水域。

川普稱呼這項行動為自由計畫，預計中東時間的周一上午展開，並表示，美方代表正與伊朗方面有非常正面的討論。

川普指出，這項行動旨在解救無辜的平民、企業和國家；川普稱他們是被形勢所迫的人；川普表示，很多船隻缺乏食物，以及保持船員健康、衛生的資源。

川普說，這是美國和中東國家，且特別是伊朗的人道行動。川普表示，如果有任何力量介入干擾這項人道行動，將面對嚴厲的處置。

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