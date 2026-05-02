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川普造訪佛州退休社區談經濟政績 保安異常嚴密

編譯盧炯燊／綜合報導
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在上周發生槍擊後，川普總統1日到佛州演講，保安格外嚴格。（歐新社）
在上周發生槍擊後，川普總統1日到佛州演講，保安格外嚴格。（歐新社）

總統川普在白宮記協晚宴疑似遭刺殺未遂後，5月1日首次離開白宮到外面活動，在嚴密保安下造訪佛州一個退休社區，闡述他的政績爭取長者支持。

路透社報導，支持率持續下降的川普，這次選擇到佛州中部一個名為「村莊」(The ‌Villages) 的富裕保守派退休社區是有他的目的。

「村莊」是一個總體規畫的龐大社區，擁有不少休閒俱樂部，項目從滾球到投資等無所不包，還有一年365天的娛樂活動，長期以來以其可靠的高投票率而受到共和黨人青睞。

川普打趣地說，他在「村莊」並不擔心自己的安全，畢竟是共和黨的鐵票區，他享有廣泛支持。

「他們希望我待在一個安全的地方，」川普對一群為了見他排隊數小時的群眾表示。「我說，還有什麼地方會比 『村莊』更安全呢？」

根據路透與益普索(Reuters/Ipsos)民調顯示，超過六成選民不滿川普的表現，僅有34%的支持率，而經濟問題始終困擾著他。美國本星期的平均汽油價格，升至近4年來的最高水平；商務部公布的最新數據顯示，3月的通膨率也達到了3年來的最高水準。

為此川普專程到訪這個社區爭取長者選票，更在演說中基本上只談經濟，不談伊朗戰爭及其他政治問題，他說「在(伊戰)結束之前，甚麼都別談」。

他自誇去年通過的「大又美」減稅與開支法，降低了社會安全福利的稅金，同時大力宣傳政府計畫在今年7月向聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)參與者提供GLP-1減肥藥物。

路透指出，共和黨面對期中選舉的嚴峻選情，川普這次在「村莊」演講，是回歸2024年競選期間的演講風格。

右傾智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)的經濟專家斯特蘭(Michael Strain)指出，美國人民已明確表示非常關注生活成本問題，川普確應提出切實可行的政策來回應選民的關切。

川普這次佛州之行是他白宮記協晚宴疑似遇襲後的首次，保安異常嚴密，總統的安保也成為關注焦點，不過川普在演說僅約略提及該事件，稱事件證明新白宮宴會廳的必要性。

在「村莊」發表演說後，川普繼續前往棕櫚灘與佛州的政商領袖會面。

退休 川普 佛州

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