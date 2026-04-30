忘了拿破崙下場？川普建華府凱旋門要贏過巴黎 法國人翻白眼嘲諷

美國總統川普常在戰爭與商業議題上批評法國，另一方面卻屢屢仿效，最新之舉是計畫在華府興建凱旋門，並希望規模超越巴黎地標。（美聯社）

美國總統川普常在戰爭與商業議題上批評法國，另一方面卻屢屢仿效，最新之舉是計畫在華府 興建凱旋門，並希望規模超越巴黎地標。紐約時報 報導，這項構想在法國引發嘲諷，也再次讓巴黎凱旋門的歷史與象徵意義成為討論焦點。

川普去年已下令舉辦一場軍事閱兵，靈感來自他2017年受法國總統馬克宏 邀請，在巴黎觀賞的巴士底日慶典。如今他進一步規畫興建凱旋門，並明言要在高度與氣勢上「壓過」巴黎版本。

巴黎凱旋門於1806年由拿破崙（Napoleon Bonaparte）構想，原本用來紀念奧斯特里茨戰役，但其象徵意義隨時間不斷轉變：既是一戰無名士兵之墓，也是2018年法國奪得世界盃後的慶祝地點，同年也曾遭「黃背心」示威者破壞。法國史學家勒納爾（Jean-Yves Le Naour）表示，這座建築「承載喜悅、悲傷，也包含憤怒」。

1814年拿破崙戰敗遭流放後，凱旋門工程一度停擺近十年，直到1836年由主張和解的國王路易・菲利普（Louis-Philippe）完成，定位改為紀念1792年至1815年間所有為法國作戰的人。

一座原本象徵勝利的建築，最終卻在戰敗後才完成。19世紀藝術學者魯熱－迪科（Isabelle Rouge-Ducos）直言：「這是一座為戰敗國家打造的凱旋門。」

但川普似乎不關心這段歷史，而更在意拱門的尺寸。他規畫中的凱旋門高約76公尺，加上頂部帶翼雕像後，將超越現有約50公尺的巴黎凱旋門。他去年12月表示：「大家最熟悉的是巴黎的凱旋門，我們會遠遠超越它…他們唯一擁有的就是歷史。」

然而歷史提醒著，權力與榮耀難以長久。紀念建築的意義，會被歷史改寫，而不是由建造者決定。

事實上，要比大小，位於巴黎西側商業區的拉德芳斯大拱門（Grande Arche de la Défense）於1989年落成，高度達約110公尺，甚至高於川普的設計。川普2017年訪法時或曾遠望這座建築，但從未提及。

史學家勒納爾指出，兩者的關鍵差異在於象徵意涵。拉德芳斯大拱門強調人權價值，而在法國，若要建造一座以榮耀與慶典為核心的凱旋門，幾乎難以想像。他說：「在法國，我們會覺得這件事有點可笑。」