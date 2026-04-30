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「我來訪不為反攻復辟」英王妙語如珠 皇家級笑話連發

編譯中心／綜合報導
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英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）28日在白宮南草坪出席國是訪問抵達儀式...
英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）28日在白宮南草坪出席國是訪問抵達儀式時交談。(美聯社)

英國國王查理三世28日在美國國會演說、以及宴會的致詞，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世界局勢的關心，並強調了北約、美國與歐洲同盟的重要性。不過令人印象深刻的，還是他發言中的「笑話」不斷。

查理三世在美國國會上的發言中打趣說，「(華府)這座城市，象徵著我們共同歷史中的一段時代。或者，借用查爾斯．狄更斯的話來說，這或許可稱作『雙喬記』—第一位，是美國首任總統喬治．華盛頓，另一位則是我的五世祖父喬治三世國王。眾所周知，喬治國王從未踏上過美國的土地。也請各位女士先生放心，我此次到訪，並非某種狡黠的『反攻復辟』行動。」

這裡的「雙喬記」(A Tale of Two Georges)借用了狄更斯名作「雙城記」(A Tale of Two Cities)，直譯是「兩個喬治的故事」，即喬治．華盛頓與查理三世的祖先喬治三世，也許可以翻譯成「雙喬記」。

查理三世在晚宴上的致詞，更是笑話連連。他打趣說，他注意到自川普去年造訪溫莎城堡之後，白宮東翼就開始改建工程。 不得不說，身為英國人，他們其實早在1814年，就曾經對白宮進行過一次屬於我們自己的「房地產改建計畫」。此處查理三世其實指的是1814年8月24日的「華盛頓大火」事件，是美國在1812年向英國宣戰之後，英軍攻入華府並且燒毀包括白宮和國會大廈在內的建築。這也是作為美國政治核心的華府，在歷史上唯一一次遭到「外國」攻占的紀錄。

他進一步調侃川普說，川普曾表示「若不是美國，今日的歐洲各國恐怕都得說德語了。」那他也敢說，「若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……當然，我們始終深愛我們的法國表親」。查理三世的「講法語」一說，原本在談的是英國在北美洲上的歷史因緣，為了爭奪北美洲殖民地，英國與法國在1754年開戰，最終由英國勝利，掌握北美洲最大範圍的領土。假若當初英國戰敗，歷史可能完全改變—美國獨立運動的最大敵人就會是法國，主流語言也可能會變成法語。

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