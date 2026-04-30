英王會美國科技領袖「這句話」逗笑黃仁勳

英國國王查理三世(右)會見Nvidia執行長黃仁勳(左)、超微半導體執行長蘇姿丰(中)等美國科技業領袖。(美聯社)

英國國王查理三世(King Charles III)在訪美期間會見美國科技業領袖，討論新創企業在創業之初面臨的挑戰。Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳表示，目前最需要的是充滿活力的創投生態和新創文化。

路透報導，出席會面的領袖包括亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)、蘋果執行長庫克 (Tim Cook)、輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)、超微半導體(AMD)執行長蘇姿丰 (Lisa Su)、Salesforce執行長班紐夫(Marc Benioff)及Alphabet總裁波拉特(Ruth Porat)。

查理三世提到由大學研究轉型的新創企業面臨的問題，以及這些企業籌資的困難。他對在場執行長們表示：「這些人在我看來，往往是最難起步的，他們會陷入這種可怕的『死亡之谷』。」

黃仁勳向查理三世表示，人工智慧(AI)與量子機器人等領域極具發展潛力，「我們現在需要的是充滿活力的創投生態系和新創文化」。

查理調侃道：「但你們全都是拚個死活的死對頭啊。」現場爆發一陣笑聲。

黃仁勳也幽默回擊：「還不至於要鬧出人命啦。」查理接著反問：「哦？真的嗎？」再次引發全場大笑。

貝佐斯回憶1995年創立亞馬遜時，曾為了募集100萬元四處碰壁，每次只能募得5萬元，而且當時有40人拒絕了他。

查理三世回應：「那40個人現在肯定懊悔不已。」引起哄堂大笑。查理三世還將那些放棄投資亞馬遜的人，比作拒絕出版「哈利波特」(Harry Potter)的眾多出版商。

川普總統去年9月訪英期間曾宣布，微軟、輝達、Google及OpenAI等公司均已承諾，將於未來幾年在英國投資310億英鎊(合418億美元)，涵蓋AI、量子運算及民用核能等領域。