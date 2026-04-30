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二戰潛艦與川普同名 英王送船鐘 笑稱可「搖鈴」聯絡英國

編譯中心／綜合報導
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白宮東廳28日舉行國宴期間，英國國王查理三世發表談話，旁邊放著皇家海軍二戰時期潛...
白宮東廳28日舉行國宴期間，英國國王查理三世發表談話，旁邊放著皇家海軍二戰時期潛艦「HMS Trump」的船鐘。(路透)

英國國王查理三世28日晚在出席川普總統於白宮舉行的國宴席間，向川普贈送一件具有歷史意義的海軍文物：來自一艘與川普同名的英國皇家海軍潛艦的船鐘，並以一句玩笑話引來全場笑聲。

根據福斯新聞報導與白宮在「X」的官方帳號，查理三世贈送的是英國皇家海軍二戰潛艦「制勝號」(HMS Trump)的原始船鐘。「制勝」 的原文音譯即是「川普」。這艘T級(T-class)潛艦於1944年在英國船廠下水，並在第二次世界大戰期間於太平洋服役。

查理三世發言時提到「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)。他說：「有一艘可視為AUKUS前身的潛艦，1944年在英國船廠下水，生涯大部分時間隸屬於駐澳洲的第四潛艦中隊，在太平洋戰爭期間發揮關鍵作用。她的名字是什麼？『HMS Trump』。」

他接著對川普表示：「總統先生，今晚我很高興將這件私人禮物贈送給您，這就是曾懸掛在這艘與您同名、英勇潛艦指揮塔上的原始船鐘。願它成為我們兩國共同歷史與光明未來的見證。」

查理三世最後面帶微笑，以英式幽默補充說，若川普哪天需要聯絡英國，「只要搖一搖這個鈴」，打個電話就行了，引發現場來賓熱烈反應。

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