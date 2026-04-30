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白宮貼川普、查理「2位國王」照 譏反川普人士

編譯中心／綜合報導
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英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）4月28日一同現身於美國華盛頓特區白宮...
英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）4月28日一同現身於美國華盛頓特區白宮南草坪的歡迎儀式。（路透）

英國國王查理三世對美國事訪問，28日在國會發表演說之際，白宮官員則忙著在X平台發文，貼出查理三世與川普一同大笑的照片，並配上「兩位國王」(TWO KINGS)的貼文。

Politico與國會山莊報報導，白宮這則貼文似乎是在嘲諷批評川普的人士，他們將川普描繪為想當國王的人，包括上月全美超過800萬人參與的「不要國王」(No Kings)反川普抗議活動。

▲ 影片來源：x平台＠WhiteHouse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

社群媒體上議論紛紛，川普的支持者指稱民主黨「偽善」，認為民主黨國會議員一方面為真正的國王鼓掌，另一方面卻批評川普。不過，川普26日接受CBS News節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時否認自己是國王。

川普告訴主持人歐唐納(Norah O'Donnell)：「我不是國王，如果我是國王，我就不會在這裡跟你談這些事。」

25日白宮記者協會晚宴發生槍擊事件，嫌犯據報導除曾在加州參加「不要國王」抗議外，還曾在網路上散布反川普與反基督教言論。川普也將這起事件歸咎於近期全國各地的「不要國王」抗議活動，但活動主辦方表示，這些抗議是為了反對川普權力的集中與擴張。

在2024年總統大選期間以及川普上任後，民主黨人多次將川普形容為法西斯與國王。但川普去年6月談及此議題時表示：「我不覺得自己像個國王；為了讓事情獲得批准，我得經歷一番折騰。」

川普表示，國王會說「我不會去做這件事」，也根本不會遇到地方法規的限制，甚至連推動事情時都不會被這些規定綁住。他說，國王「不必打電話給眾院議長強生和參院多數黨領袖熊恩，說『各位，你們得把這件事辦成』，然後花上好幾年才完成。不，不，我們不是國王，我們完全不是國王」。

查理三世 川普 白宮

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