英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

英國國王查理三世（右）會見輝達執行長黃仁勳（左）、超微半導體執行長蘇姿丰（中）等美國科技業領袖。

英國國王查理三世 在訪美期間會見美國科技業領袖，討論新創企業在創業之初面臨的挑戰。輝達執行長黃仁勳 則表示，目前最需要的是充滿活力的創投生態和新創文化。

路透社報導，出席會面的領袖包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果執行長庫克 （Tim Cook）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰 （Lisa Su）、Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）及Alphabet總裁波拉特（Ruth Porat）。

查理三世（King Charles III）提到由大學研究轉型的新創企業面臨的問題，以及這些企業籌資的困難。他對在場執行長們表示：「這些人在我看來，往往是最難起步的，他們會陷入這種可怕的『死亡之谷』。」

黃仁勳向查理三世表示，人工智慧（AI）與量子機器人等領域極具發展潛力，「我們現在需要的是充滿活力的創投生態系和新創文化」。

查理調侃道：「但你們全都是拚個死活的死對頭啊。」現場爆發一陣笑聲。

黃仁勳也幽默回擊：「還不至於要鬧出人命啦。」查理接著反問：「哦？真的嗎？」再次引發全場大笑。

貝佐斯回憶1995年創立亞馬遜時，曾為了募集100萬美元四處碰壁，每次只能募得5萬美元，而且當時有40人拒絕了他。

查理三世回應：「那40個人現在肯定懊悔不已。」引起哄堂大笑。查理三世還將那些放棄投資亞馬遜的人，比作拒絕出版「哈利波特」（Harry Potter）的眾多出版商。

川普總統去年9月訪英期間曾宣布，微軟、輝達、Google及OpenAI等公司均已承諾，將於未來幾年在英國投資310億英鎊，涵蓋AI、量子運算及民用核能等領域。