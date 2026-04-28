我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查理三世反酸川普？如果不是英國 恐要講法文

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

英王查理訪美 白宮貼「兩位國王」照片譏反川普人士

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮28日舉行國宴，總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）與英國國王查理三世（...
白宮28日舉行國宴，總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）與英國國王查理三世（左二）及王后卡蜜拉（左）在白宮大廳樓梯上合影。(美聯社)

英國國王查理三世對美國進行國是訪問，28日在國會發表演說之際，白宮官員則忙著在X發文，貼出查理三世與川普一同大笑的照片，並配上「兩位國王」（TWO KINGS）的貼文。

▲ 影片來源：X平台＠The White House（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Politico與國會山莊報報導，白宮這則貼文似乎是在嘲諷批評川普的人士，他們將川普描繪為想當國王的人，包括上月全美超過800萬人參與的「不要國王」（No Kings）反川普抗議活動。

社群媒體上議論紛紛，川普的支持者指稱民主黨「偽善」，認為民主黨國會議員一方面為真正的國王鼓掌，另一方面卻批評川普。不過，川普26日接受CBS News節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時否認自己是國王。

川普告訴主持人歐唐納（Norah O'Donnell）：「我不是國王，如果我是國王，我就不會在這裡跟你談這些事。」

25日白宮記者協會晚宴發生槍擊事件，嫌犯據報導除曾在加州參加「不要國王」抗議外，還曾在網路上散布反川普與反基督教言論。川普也將這起事件歸咎於近期全國各地的「不要國王」抗議活動，但活動主辦方表示，這些抗議是為了反對川普權力的集中與擴張。

在2024年總統大選期間以及川普上任後，民主黨人多次將川普形容為法西斯與國王。但川普去年6月談及此議題時表示：「我不覺得自己像個國王；為了讓事情獲得批准，我得經歷一番折騰。」

川普進一步表示，國王會說「我不會去做這件事」，也根本不會遇到地方法規的限制，甚至連推動事情時都不會被這些規定綁住。他說，國王「不必打電話給眾議院議長強生和參議院多數黨領袖圖恩，說『各位，你們得把這件事辦成』，然後花上好幾年才完成。不，不，我們不是國王，我們完全不是國王。」

查理三世 川普

上一則

貼海灘貝殼照威脅川普？前FBI局長柯米被起訴喊清白「他們又來了」

下一則

共和黨國會議員推法案 凍結H-1B核發3年

延伸閱讀

英王查理歡迎儀式 川普談婚姻被拍到輕拍梅蘭妮亞臀部

英王查理歡迎儀式 川普談婚姻被拍到輕拍梅蘭妮亞臀部
英王伉儷抵美訪問 白宮晤川普夫婦 一同下午茶、參觀蜂箱

英王伉儷抵美訪問 白宮晤川普夫婦 一同下午茶、參觀蜂箱
白宮記協晚宴傳槍響後 白金漢宮：查理三世如期訪美

白宮記協晚宴傳槍響後 白金漢宮：查理三世如期訪美
英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

英王查爾斯抵美修補兩國關係 川普喊「我的朋友」

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服