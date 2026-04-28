川普滿意度新低 路透民調：僅34%民眾表示支持

美國總統川普。（路透）

路透28日公布最新民調 ，結果顯示美國總統川普 的滿意度降至新低，僅有3成4；報導指出，川普的民調自美伊衝突後一路下滑，至於川普的民調在槍擊事件之後是否有可能回升，還有待觀察。

路透與民調機構Ipsos合作的民調近日公布最新結果，川普的滿意度從原本的3成6降至3成4，是該民調的最低紀錄；該民調統計指出，川普去年上任時的滿意度達4成7，之後持續降低，不過到到了今年1月初仍有4成2的表現。

然而，美國自2月28日向伊朗發動軍事行動，民調顯示，川普的滿意度隨著戰事拉長開始下探，於3月底跌至3成6。

路透報導指出，美伊衝突之後，油價開始升高，川普的支持度因戰事遭到嚴重打擊，現在只有22%的受訪者表示支持川普執政在生活物價上的表現，其中52%的共和黨 支持者仍對川普感到滿意，不過僅有3%的民主黨支持者對生活物價的現況表示滿意。

此外，僅剩下34%的受訪者對美伊衝突表示支持，其中有高達75%的共和黨支持者表示支持，僅有6%的民主黨支持者願意表態支持。

報導也提到，民調多數的訪問結果是在4月25日之間採訪收集而來，恐無法呈現出槍擊事件對民意的影響。

川普日前首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡。

路透28日公布的民意調查結果，訪問期間為4月24日至4月27日，共訪問1269名美國成年人，其中包括1014名登記選民，抽樣誤差為正負3.0%。