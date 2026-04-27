白宮記協晚宴槍手被起訴 恐判終身監禁 執法證詞曝光

來自加州的31歲教師艾倫25日闖入白宮記者協會晚宴開火，他27日身穿藍色連身囚服，首度於華府出庭。圖為法庭示意圖。(美聯社)

路透報導，川普 總統25日出席白宮 記者協會晚宴突遇槍擊 ，31歲槍手艾倫27日首度出庭，被以三項罪名起訴，包括企圖暗殺總統、跨州運送槍械以及暴力犯罪期間開槍。若暗殺總統未遂的罪名成立，艾倫可能面臨終身監禁。

艾倫（Cole Tomas Allen）27日身穿藍色連身囚服，短暫現身華府聯邦法院，他並未對控罪答辯，料將被持續羈押；法官已排定30日召開羈押庭。華府聯邦檢察官表示，接下來將對艾倫提出更多控罪。

代理司法部長布蘭希在開庭後記者會表示，根據艾倫犯案前寄給親友的千字文宣言，調查人員認為艾倫鎖定川普，且似乎以「叛徒」等貶抑字眼暗指川普。檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine）表示：「艾倫企圖暗殺美國總統川普。」

根據檢方提交法院說明案情與證詞的聯邦宣誓書，來自加州托倫斯的艾倫當時持有1支泵動式霰彈槍、1支.38口徑手槍和3把刀。

案發當時，艾倫持霰彈槍衝過晚宴會場金屬探測門，特勤人員聽見一聲巨大槍響，一名身穿防彈背心的特勤胸部中彈，宣誓書未說明是否遭艾倫擊中。

受傷特勤朝艾倫開了5槍，艾倫倒地後遭制伏逮捕。根據宣誓書，艾倫未中彈，僅受輕傷。

布蘭希指出，調查人員根據霰彈槍膛內一枚已擊發彈殼推斷艾倫曾曾開槍，後續將進行更多鑑定檢查釐清過程。