我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威本季初先發來了 美東28日迎戰金鶯為太空人救火

全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因

白宮記協晚宴槍手被起訴 恐判終身監禁 執法證詞曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自加州的31歲教師艾倫25日闖入白宮記者協會晚宴開火，他27日身穿藍色連身囚服...
來自加州的31歲教師艾倫25日闖入白宮記者協會晚宴開火，他27日身穿藍色連身囚服，首度於華府出庭。圖為法庭示意圖。(美聯社)

路透報導，川普總統25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，31歲槍手艾倫27日首度出庭，被以三項罪名起訴，包括企圖暗殺總統、跨州運送槍械以及暴力犯罪期間開槍。若暗殺總統未遂的罪名成立，艾倫可能面臨終身監禁。

艾倫（Cole Tomas Allen）27日身穿藍色連身囚服，短暫現身華府聯邦法院，他並未對控罪答辯，料將被持續羈押；法官已排定30日召開羈押庭。華府聯邦檢察官表示，接下來將對艾倫提出更多控罪。

代理司法部長布蘭希在開庭後記者會表示，根據艾倫犯案前寄給親友的千字文宣言，調查人員認為艾倫鎖定川普，且似乎以「叛徒」等貶抑字眼暗指川普。檢察官巴蘭坦（Jocelyn Ballantine）表示：「艾倫企圖暗殺美國總統川普。」

根據檢方提交法院說明案情與證詞的聯邦宣誓書，來自加州托倫斯的艾倫當時持有1支泵動式霰彈槍、1支.38口徑手槍和3把刀。

案發當時，艾倫持霰彈槍衝過晚宴會場金屬探測門，特勤人員聽見一聲巨大槍響，一名身穿防彈背心的特勤胸部中彈，宣誓書未說明是否遭艾倫擊中。

受傷特勤朝艾倫開了5槍，艾倫倒地後遭制伏逮捕。根據宣誓書，艾倫未中彈，僅受輕傷。

布蘭希指出，調查人員根據霰彈槍膛內一枚已擊發彈殼推斷艾倫曾曾開槍，後續將進行更多鑑定檢查釐清過程。

川普 白宮 槍擊

上一則

川普遇槍擊 白宮擬本周檢討總統維安、怪罪在野「妖魔化」

下一則

記協晚宴槍手被控3項罪 「暗殺總統」恐判終身監禁

延伸閱讀

白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂

白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂
白宮晚宴槍手：31歲加州男教師自組長槍、衝入飯店宴會廳

白宮晚宴槍手：31歲加州男教師自組長槍、衝入飯店宴會廳
白宮記協晚宴槍手狂奔硬闖安檢瞬間 影片曝光

白宮記協晚宴槍手狂奔硬闖安檢瞬間 影片曝光
白宮記協晚宴槍響 槍手：目標刺殺川普政府官員

白宮記協晚宴槍響 槍手：目標刺殺川普政府官員

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉