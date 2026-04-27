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川普遇槍擊 白宮擬本周檢討總統維安、怪罪在野「妖魔化」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮新聞秘書李維特。(路透)
白宮新聞秘書李維特。(路透)

川普總統日前遭遇槍擊事件，白宮27日表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）本周將開會討論總統安全事務，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也認為說，白宮會討論是否讓總統和副總統同時出席晚宴。

川普25日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，卻遭遇槍擊事件，最後川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都被特勤人員安全護送離開，並未造成人員傷亡。

白宮27日舉行記者會，李維特指出，威爾斯本周將與國土安全部領導層、特勤人員，以及白宮行動小組開會，確保總統的安全；李維特保證說，白宮一直以來都監督行動和程序，並提出尖銳的問題來確保總統安全。

據報導，該會議的目的將討論川普出席重大活動的相關安全「標準程序與做法」。

至於川普日前表示將於30天內再度舉行白宮記者協會晚宴，且預計出席，有媒體詢問說，讓總統與副總統同時出席，甚至讓兩人座位被安排在鄰近的位置是否為明智的決定？李維特說，這確實是很好的問題，也認為這個問題會被討論。

李維特確定川普將會出席晚宴，但她不願確認副總統范斯是否出席，並表示，相關單位會針對這個問題展開討論。

李維特並在記者會中把矛頭指向在野黨，稱沒有人像川普一樣面對這麼多子彈和暴力，並認為，這樣的政治暴力來自對川普系統性的「妖魔化」（demonization），發動的對象包括評論員、部分媒體，以及民主黨議員；李維特說，長期對川普仇恨、暴力的言詞合理化這樣的暴力行為。

李維特也提到說，25日的槍擊事件提醒大家國土安全部預算的重要性，指美國國會阻擋國土安全部的預算至今長達73天是可恥的（shameful）。

川普27日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，極左派讓國土安全部關門至今，並指出，聯邦眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）正努力讓國土安全部重新開門，全力資助移民及海關執法局（ICE）和邊境巡邏人員。

川普呼籲所有共和黨員要共同合作支持預算，盼眾議院能團結一致通過法案，川普並表示，他已經要求希望預算法案能在6月1日送到他的桌上。

范斯 國土安全部 梅蘭妮亞

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