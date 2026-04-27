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影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

編譯盧思綸／即時報導
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好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目...
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

紐約時報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，華府希爾頓飯店宴會廳內一片混亂，賓客紛紛趴下掩護，卻有一名男子老神在在坐在原位吃沙拉，畫面曝光後在社群媒體瘋傳，這名男子還被封為「沙拉男」。

▲ 影片來源：X平台@ChrisStephensMD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這名男子是好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司（CAA）高階經紀人格蘭茲（Michael Glantz）。格蘭茲當時雖然聽見宴會廳外傳來槍聲，仍沒有像其他人一樣趴到地上，而是坐在椅子上，繼續挑著布拉塔起司沙拉吃。

格蘭茲事後受訪表示，自己並未被現場騷動嚇到，反而想看看究竟發生什麼事。他說：「我是紐約人，我們一直都活在警笛聲和各種動靜之中。我不害怕。現場有數百名特勤局幹員翻過桌椅衝來衝去，我不想錯過精彩場面。」

這段畫面被CNN拍下後迅速在社群媒體流傳，不少人質疑他為何沒有趴下。格蘭茲解釋，首先自己背不好，沒辦法趴到地上，就算趴下也得找人扶起來；其次，他有潔癖，絕不可能穿著新燕尾服趴在希爾頓飯店「髒兮兮的地板」上，直言「這是不可能的事」。

▲ 影片來源：X平台@whcinsider（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，特勤人員衝上台護送川普等多名白宮...
美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，特勤人員衝上台護送川普等多名白宮高層離場。（路透）

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