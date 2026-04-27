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白宮記協晚宴槍擊／會場華盛頓希爾頓飯店 正是1981年雷根遇刺地

編譯中心／綜合報導
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白宮記協晚宴傳出槍響後，媒體翌日在華盛頓希爾頓飯店門口報導。(美聯社)
白宮記協晚宴傳出槍響後，媒體翌日在華盛頓希爾頓飯店門口報導。(美聯社)

川普總統出席白宮記者協會晚宴時，有槍手硬闖會場，在安檢處被特勤局人員攔下。此次事件發生地點正是1981年雷根遭槍擊重傷之處。

當年3月30日，雷根在飯店發表演說後離場，前往座車時，遭槍手辛克利(John Hinckley Jr.)開槍，子彈擊中肺部並造成嚴重內出血，白宮發言人布雷迪(James Brady)則頭部中彈、終身癱瘓，另有警察和特勤人員中彈負傷。事件震驚全美，也讓飯店長年背負「辛克利希爾頓」的罵名，成為特勤局安全史上的關鍵轉折點。

儘管曾發生重大事故，華盛頓希爾頓飯店往後仍持續被用於總統級活動，主因在於難以替代的場地條件。該飯店擁有3萬平方英尺的無柱宴會廳，是華府為數不多足以容納數千人且符合活動安全需求的場地，白宮記者協會晚宴等多項重要聚會長期都選在此處舉行。因此在後勤與安全部署相對可控的前提下，歷任政府仍選擇沿用此地。

雷根遇襲後，美國特勤局對維安機制進行全面改革，包括封閉飯店建物原有的貴賓出口、增設地下車道，以及建立更嚴密的分離式動線，方便總統避開公眾進出。安檢設備也大幅升級，導入金屬探測與分層管制區域，強化人員控管與距離控制，形成現代維安體系的代表案例。

相較於1981年，當年槍手可在出入口近距離等待並直接開火，而此次攻擊者則在接近前即被安檢人員攔下，足以證實現有機制已有效提高防護門檻。儘管如此，兩起事件發生於同一地點，仍然引起外界對總統維安漏洞的討論，例如一位今年與會BBC記者就透露，安檢人員只是「隨便看了一眼」就讓他進場。

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白宮 槍擊 川普

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