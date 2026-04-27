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白宮記協晚宴槍擊／槍手為31歲加州男教師 被讚聰明近乎天才

編譯周辰陽／綜合報導
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來自加州的31歲教師艾倫25日闖入美國華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，持槍...
來自加州的31歲教師艾倫25日闖入美國華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，持槍開火後遭執法人員壓制。(路透)

川普總統25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。聯邦執法部門證實，槍手為來自加州托倫斯的31歲男教師艾倫(Cole Allen)。

新聞周刊報導，艾倫於2013年9月至2017年6月就讀加州理工學院，擁有機械工程學士學位，並就讀多明格斯山加州大學，獲頒電腦科學碩士學位，曾當過機械設計工程師與獨立遊戲開發者，2020年6月起在教育輔導機構「C2教育中心」擔任兼職教師。加州理工已證實艾倫曾就讀該校。

英國天空新聞報導，認識艾倫的11年級男學生摩西斯(Jason Moses)被問及艾倫為人時表示，他「是個很普通的人」，根本想不到會做這種事。

摩西斯說：「他是個很普通的人，是個聰明人，非常、非常聰明。」「他有些古怪，但也沒什麼特別的。你肯定想不到，他會做出今晚這種事。」

一個名為「科爾·艾倫」的領英LinkedIn個人資料顯示了一張男子的照片，與川普分享的照片相符。在這份個人資料中，艾倫自稱是一位熱愛電子遊戲開發的工程師，居住在洛杉磯地區。

去年，科爾·艾倫發布了一張自己身穿畢業禮服、頭戴畢業帽的照片，表明他已從多明格斯山加州州大(Dominguez Hills)獲得電腦碩士學位。

艾倫還發布了一款他開發的獨立遊戲，名為Bohrdom，被描述為一款「注重技巧、非暴力」的格鬥遊戲。位於托倫斯的大學入學考試輔導機構C2 Education在2024年12月的一條Instagram帖子中，將科爾·艾倫評為「月度最佳教師」。

NBC報導，他曾就讀於洛杉磯郊區的太平洋路德高中(Pacific Lutheran High School)，並是校排球隊隊員。一位前隊友形容他「近乎天才」且「非常沉穩」。這位前隊友告訴NBC：「其他人需要花很多時間學習，但他不需要。對他來說，一切都是與生俱來的。他真的非常、非常聰明。」

聯邦選舉委員會紀錄顯示，一位名叫科爾·艾倫的人(托倫斯C2 Education的教師)曾向民主黨候選人賀錦麗的競選籌款小組捐款25元。賀錦麗後來在大選敗給川普。

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