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白宮記協晚宴槍擊／3年3遇襲 川普稱總統是危險職業「我沒瘋」

編譯陳韻涵／綜合報導
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哥倫比亞廣播公司記者、白宮記者協會主席姜偉嘉（右起）、川普總統、第一夫人梅蘭妮亞...
哥倫比亞廣播公司記者、白宮記者協會主席姜偉嘉（右起）、川普總統、第一夫人梅蘭妮亞25日晚間出席白宮記者協會晚宴。（路透）

川普總統三年來第三度遭遇槍手近距離威脅，讓他成為美國史上遭襲擊次數最多的總統之一；經過混亂的一夜後，川普透露自己不是個瘋子，形容總統是個危險產業。

紐約時報報導，川普回顧白宮記者協會晚宴槍擊案表示，事發瞬間，他以為槍聲是托盤掉落的聲音。他說：「我以為是托盤掉下去了，我聽過很多次這種聲音，它很響亮，但距離我非常遠。」

然而，第一夫人梅蘭妮亞的反應截然不同。川普說：「我認為梅蘭妮亞很清楚發生什麼事，我想她立刻就知道了。她說，『那聲音不好聽。』」

川普透露，這對第一夫人而言是一次「相當痛苦的經歷」。梅蘭妮亞在記者會中全程保持沉默，被問及是否想發言時，僅回答一個字：「不。」

面對記者追問這類人身安全威脅是否影響他的心理狀態，川普冷靜表示，「我不喜歡想這件事，我過著相當正常的生活，但這確實是一種危險的生活。」

川普接著說：「我認為我可以處理這一切，處理得和能做到的一樣好。老實說，我沒瘋(basket case)。」

川普自比賽車手或鬥牛士，感嘆總統遭遇槍擊或遇害的機率更高，「這是個危險的行業，沒人告訴我這是一份如此危險的職業」。

被問到為何屢次成為暴力攻擊的目標，川普回應，這與他的重大影響力息息相關。他說：「我研究過各種暗殺事件，我告訴你，影響力最大、最有作為的那些人，才是被針對的對象。」

聯邦檢察官表示，伊朗幹員曾密謀刺殺川普，藉此報復川普在第一任期擊殺伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)。

歷經驚魂一夜，川普仍展現強硬姿態，宣布中斷的晚宴將在30天內重新舉辦。他說：「我們還是會辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動。」

川普罕見讚揚現場記者說：「你們在報導上非常盡責，我一直在看新聞，你們非常盡責。」

川普透露，他原本打算在晚宴上發表「有史以來最不合時宜的演講」；槍擊事件發生後，他感嘆，「我不知道我以後能否像今晚那樣放肆，我想我下次可能會非常和善，會很無聊，但我們一定會舉辦一場很棒的活動」。

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紐約時報 槍擊 川普

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